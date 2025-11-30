Президент Украины подписал два санкционных указа.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении российских гигантов "Роснефти" и "Лукойла". Под ограничения также попали россияне, которые организуют системное уничтожение украинцев дронами.

Об этом сообщил украинский лидер в своем Telegram-канале.

"Продолжаем санкционную работу, сегодня есть два новых решения. Украина синхронизировала санкции с Соединенными Штатами и ввела ограничения против "Роснефти", ее предприятий, а также компаний, входящих в группу "Лукойл", - говорится в сообщении.

При этом президент Украины указал, что санкции против российских компаний лишают военную машину Кремля денег.

"Также Украина вводит санкции против российских убийц, которые организуют системное уничтожение украинцев дронами", - добавил Зеленский.

Кроме того, он указал, что уже определил ключевые моменты санкционной политики до конца года:

дальнейшая синхронизация санкций с партнерами;

подготовка 20-го пакета ограничений ЕС;

усиление ограничений против "теневого флота" России;

усиление санкций в отношении российского военного производства, коллаборационистов и пропагандистов.

В то же время на сайте президента Украины сообщается, что Зеленский подписал два указа, которыми ввел в действие решение СНБО. Один документ касается синхронизации санкций с США, в рамках которого Киев ввел ограничения против 26 юридических лиц России, связанных с энергетическим сектором.

Второй документ касается физических и юридических лиц, связанных с производством и эксплуатацией российских дронов различных типов. Он предусматривает санкции против 36 физических и 13 юридических лиц, связанных с производством, обучением и эксплуатацией российских дронов.

В "черный список" попали лица, причастные к деятельности центра "Рубикон", деятельность которого направлена на новые образцы вооружения для войны против Украины, а также компании, которые вовлечены в разработку и производство разведывательных и ударных БпЛА, FPV-дронов и беспилотных авиационных комплексов.

Санкции против России - последние новости

В октябре администрация президента США Дональда Трампа ввела свои первые санкции против РФ, оказавшиеся достаточно серьезными. Под удар попали две крупнейшие нефтедобывающие компании "Лукойл" и "Роснефть", а также их дочерние структуры.

Позже Трамп заявил, что республиканцы работают над законопроектом о введении санкций в отношении любой страны, которая ведет бизнес с Россией. Он подчеркнул, что предложенный Сенатом законопроект "его устраивает".

В свою очередь в Европейском Союзе уже обсуждают 20-й пакет санкций против России, но до новогодних праздников сдвигов не предвидится.

