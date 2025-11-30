Также переговорщик Путина бросился с обвинениями в адрес Джо Байдена.

Спецпосланник России Кирилл Дмитриев заявил, что получил награду за "лидерство в содействии диалогу между США и РФ" от Американской торговой палаты в РФ. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети X.

По словам Дмитриева, сейчас в России работают более 150 американских компаний, более 70% из которых находятся на рынке страны уже 25 лет.

Кроме того, спецпосланник Путина обвинил бывшего президента США Джо Байдена в том, что якобы из-за его политики американский бизнес потерял более 300 млрд долларов потерянной прибыли в РФ.

Известно, что Американская торговая палата в России является неправительственной организацией, а частной. Ее подают как такую, которая сотрудничает с американцами и россиянами. Она также не является частью Торговой палаты США.

Роль Дмитриева в переговорах по окончанию войны в Украине

Ранее спикер президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал "мирный план" Дмитриева-Уиткоффа. В частности он отказался подтвердить достоверность такого документа.

"Чего-то нового добавить к тому, что говорилось в Анкоридже, не можем. Каких-то новаций в этом случае у нас нет", - отметил Песков.

В то же время известный болгарский журналист-расследователь Христо Грозева заявил, что "мирный" пакт Дмитриева-Уиткоффа содержит еще два тайных пункта. По словам журналиста, он был написан еще полгода назад. И тогда в плане было ровно 30 пунктов.

"Я абсолютно уверен, что это российское, а не совместно разработанное предложение. Я также не могу представить, чтобы россияне не включили первый из двух дополнительных пунктов. Однако я понимаю, как это могло не стать частью публично обнародованного плана", - добавил Грозева.

