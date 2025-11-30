В особо запущенных случаях можно лишиться и свободы.

Принудительное взыскание алиментов на ребенка может осуществляться не только за счет официального дохода должника, но и за счет его имущества. Об этом пишет LIGA.net со ссылкой на разъяснение от Министерства юстиции Украины.

В ведомстве отметили, что обычно алименты удерживаются из того дохода, который получает должник. Обычно речь идет о зарплате, но точно так же может удерживаться и часть его пенсии, стипендии и прочих доходов.

Чтообы алименты удерживались с дохода автоматически, исполнительный орган должен обратиться в предприятие, учреждение или организацию, которая платит должнику зарплату (или иной регулярный доход).

Видео дня

Однако многие граждане, на которых возложена обязанность платить алименты, часто уклоняются от таких выплат, переводя свои доходы в неофициальные каналы, которые трудно отследить государстыенным органам.

Как пояснили в Минюсте, если гражданин в течение трех месяцев не платит положенные алименты, к нему могут быть применены дополнительные меры принуждения. В частности он может быть внесен в Единый реестр должников, после чего его задолженность по алиментам может быть погашена уже за счет его имущества.

Кроме того, в некоторых случаях может открываться уголовное дело по статье об уклонении от уплаты алиментов. Согласно ст. 164 Уголовного кодекса, виновным в таком преступлении грозят принудительные общественные работы, надзор правоохранителей и даже ограничение свободы.

Алименты от государства: что нужно знать

Как писал УНИАН, если один из родителей, на которого возложена обязанность платить алименты, уклоняется от этих действий, вместо него денежную помощь на содержание ребенка может выплачивать государство.

Размер такой помощи рассчитывается как разница между прожиточным минимумом для ребенка (который зависит от возраста) и средним доходом семьи на одного человека за последние 6 месяцев. Максимальный размер составляет 2563 грн для детей до 6 лет и 3196 грн - в возрасте от 6 до 18 лет; минимальные гарантированные суммы – соответственно 1 281,50 грн и 1 598 грн.

Вас также могут заинтересовать новости: