По мнению заместителя руководителя ОП, каждая боевая бригада должна получать прогнозируемое количество новобранцев.

В Украине готовят новые принципы распределения личного состава между боевыми бригадами. Об этом сообщил в телеграмм-канале заместитель руководителя Офиса Президента Украины Павел Палиса по итогам своего разговора с начальником Генерального штаба Андреем Гнатовым.

"Наша общая цель проста и понятна: каждая боевая бригада должна получать прогнозируемое количество новобранцев. Боец должен приходить именно туда, где он будет служить. И с первого дня знать: это мое подразделение, это мой командир, это мой коллектив. Именно здесь я учусь, слаживаюсь, и именно с этими людьми я пойду на задание", - отметил чиновник.

Он подчеркнул, что сейчас есть много бригад с собственными учебными возможностями - инструкторами, материальной базой, "и их нужно будет усиливать, чтобы они могли принимать людей вовремя и качественно готовить".

"А там, где таких возможностей пока нет, - создавать. Это непростая работа, но, по моему мнению, другого пути нет, если хотим иметь бойца, который готов под конкретную технику, тактику и условия своей бригады. Но это не значит, что должны исчезнуть учебные центры", - написал Палиса.

По его словам, будет переходный период, ведь "решение назрело давно", и командиры постоянно говорят о необходимости в понятной и справедливой системе распределения.

"Все хотят одного: справедливого, понятного и прогнозируемого распределения, которое дает возможность планировать подготовку и ротации, а не жить в хаосе ручных решений", - сообщил заместитель руководителя ОП.

Он рассказал, что договорился с Гнатовым, что на неделе будет проведено совместное совещание, на котором будут согласованы цифры, механизмы и этапы внедрения.

"На следующую Ставку будут представлены на рассмотрение президента варианты решений, и главное для всех нас - чтобы решение реально сработало и помогало тем, кто сегодня на нуле, и тем, кто завтра станет в строй", - добавил Палиса.

Проблема пополнения бригад: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, 26 ноября президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что пополнение бригад будет пересмотрено.

По его словам, есть поручение Ставки, "чтобы эти вопросы проработать начальнику Генштаба Андрею Гнатову вместе с заместителем руководителя Офиса президента и очень опытным военным Павлом Палисой".

"В ближайшее время должны быть подготовлены для меня проекты решения", - сказал Зеленский.

