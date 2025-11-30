Пока ни в одном из регионов нет стабильно минусовых температур даже ночью.

В понедельник, 1 декабря, погода в Украине будет аномально теплой и совсем не зимней, несмотря на числа на календаре. Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.

В течение всех суток синоптики ожидают облачную погоду. Небольшие дожди прогнозируют ночью на юге и днем в большинстве западных и в Винницкой областях. В Карпатах - еще и с мокрым снегом. А вот вся остальная страна обойдется без существенных осадков.

Вместе с тем на западе Украины и на Житомирщине прогнозируют туманы, чему будет способствовать очень слабый ветер - всего 3-8 м/с.

Что касается температурного режима, то ночью она будет колебаться от -2 до +3 градусов, а днем уже будет +3...+8 градусов. На юге традиционно теплее: +4...+9 ночью и +7...+12 днем.

Погода в Киеве и области

Погода в столичном регионе существенно не будет отличаться от ситуации на остальной территории страны. Прогнозируют облачность без осадков; ветер восточный, 3-8 м/с.

Ночью температура воздуха в области составит от -2 до +3 градусов, днем ожидают стабильный плюс в пределах 3-8 градусов.

В городе Киеве ночью будет от 0 до +2 градусов, а днем +5...+7.

Новости погоды и климата

Как писал УНИАН, синоптики ожидают, что зима 2025-2026 годов в Украине будет очень мягкой, дождливой и без устойчивых морозов и больших сугробов. Прогнозируют, что температура в Киеве редко будет опускаться ниже нуля, а минимум температуры вряд ли составит ниже -4 градусов. Самым теплым месяцем будет декабрь, а февраль - самым холодным, но все равно теплее нормы.

Также мы рассказывали, что запасы воды в Европе стремительно истощаются. Среди наиболее пострадавших стран - Украина, Испания, Италия и Франция. Это угрожает продовольственной безопасности, экосистемам и сельскому хозяйству.

