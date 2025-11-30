По словам собеседника издания, сейчас в переговорах все хорошо.

Переговоры во Флориде между высокопоставленными чиновниками США и украинской делегацией, которые направлены на прекращение войны, являются "сложными, но очень конструктивными". Об этом сообщил источник CNN, который знаком с ходом переговоров.

Собеседник издания подчеркнул, что во время встречи обсуждались некоторые "наиболее чувствительные вопросы" для завершения войны.

"Пока все хорошо", - добавил источник.

В то же время первый заместитель министра иностранных дел Украины выразил оптимизм после начала переговоров.

"Начало текущей встречи было удачным. Очень интересное и пока конструктивное. Теплая атмосфера, способствующая потенциальному прогрессивному результату. Замечательное руководство госсекретаря США Марко Рубио", - написал он на своей странице в соцсети X.

Переговоры между США и Украиной - последние новости

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что на встрече в Майами обсуждается не только "мирный план". По его словам, такое соглашение должно не только положить конец войне в Украине, но и откроет путь к экономическому процветанию Украины.

"Украина имеет огромный экономический потенциал, огромные возможности для настоящего процветания. Очевидно, этого нельзя достичь посреди такой войны. Но только окончание войны не приведет к этому. Поэтому это не только о мирном плане, это о создании пути вперед, который ведет к суверенной, независимой и процветающей Украине", - заверил Рубио.

В свою очередь спецпосланник Дональда Трампа Стив Виктофф также положительно оценил переговоры между Украиной и США. Также он сообщил, что отправится 1 декабря в Москву, чтобы на следующий день встретиться с российским диктатором.

