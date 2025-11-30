По словам украинского дипломата, начало переговоров было интересным и конструктивным.

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица заявил, что начало переговоров в Соединенных Штатах Америки было удачным. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

"Начало текущей встречи было удачным. Очень интересное и пока что конструктивное. Теплая атмосфера, способствующая потенциальному прогрессивному результату. Замечательное руководство госсекретаря США Марко Рубио", - отметил Кислица.

Кроме того, дипломат подчеркнул, что ценит отношение зятя президента США Джареда Кушнера к переговорам, а также то, как политик излагает свое видение.

В то же время спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиктофф заявил, что положительно оценивает переговоры с Украиной и сообщил, что отправится 1 декабря в Москву, передает "Суспільне".

По его словам, он планирует встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным 2 декабря. Сейчас детали таких переговоров неизвестны.

Переговоры Украины и США - последние новости

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что между Украиной и Америкой на встрече в Майами обсуждается не только "мирный план". По его словам, "мирное соглашение" должно не только положить конец войне в Украине, но и откроет путь к экономическому процветанию страны.

"Украина имеет огромный экономический потенциал, огромные возможности для настоящего процветания. Очевидно, этого нельзя достичь посреди такой войны. Но только окончание войны не приведет к этому. Поэтому это не только о мирном плане, это о создании пути вперед, который ведет к суверенной, независимой и процветающей Украине", - заверил Рубио.

В то же время издание Axios писало, что США сегодня хотят устранить главные разногласия с Украиной по "мирному плану". Ожидается, что спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер представят этот документ российскому диктатору Владимиру Путину уже во вторник.

