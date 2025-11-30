Отмечается, что ОПЭК+ готовится к установлению новых квот.

Организация стран - экспортеров нефти и их партнеров намерена придерживаться планов по приостановке увеличения добычи в первом квартале 2026 года. Решение было принято на фоне растущего переизбытка на мировых рынках нефти.

Издания Bloomberg пишет, что хотя приостановка увеличения добычи свидетельствует о некоторой осторожности альянса после быстрого восстановления добычи нефти в начале 2025 года, но рынки по-прежнему на пути к переизбытку "черного золота" в начале 2026 года, что, вероятно, окажет дополнительное давление на цены.

"ОПЕК+ решила воздержаться от действий и сохранить свою текущую стратегию. Послание группы было ясным: стабильность превосходит амбиции в период, когда рыночные перспективы быстро ухудшаются",- сказал Хорхе Леон, аналитик консалтинговой компании Rystad Energy AS.

Замораживание производства на три месяца дает ОПЕК+ некоторое время для оценки повышенных геополитических рисков для поставок от членов организации, а также для возобновления усилий по прекращению войны в Украине.

Кроме того, ОПЭК+ одобрила механизм пересмотра индивидуальных производственных мощностей членов организации, что поможет установить квоты на 2027 год.

Цены на нефть - последние новости

27 ноября цены на нефть пошли вниз на фоне ожиданий возможного перемирия между Украиной и Россией, которое потенциально может привести к отмене части западных санкций против поставок российского сырья на мировой рынок.

28 ноября стало известно, что цены на нефть направляются к четвертому подряд месячному падению - самому длинному периоду снижения котировок с 2023 года, поскольку рынок ожидает увеличения мирового предложения.

