Ошибка обнаружилась в инсайдерском обновлении ОС.

В инсайдерском обновлении Windows 11 KB5064081 появился неожиданный баг. На экране блокировки может пропасть иконка для входа по паролю. Но его всё равно можно ввести, если нажать на пустое место, где раньше была эта кнопка.

Проблему первой заметили пользователи тестовых каналов Windows Insider, куда и попадают такие предварительные обновления. Microsoft уже сообщила, что работает над исправлением и опубликует детали, как только будут готовы.

Подобные казусы случаются регулярно. В прошлом месяце компании пришлось выпускать срочный патч после того, как одно из обновлений вывело из строя клавиатуру и мышь в среде восстановления Windows. Тогда же временно перестал работать Media Creation Tool, причём буквально за день до окончания поддержки Windows 10, что могло помешать пользователям обновиться до Windows 11.

Видео дня

Иногда страдают и сторонние компании, например, NVIDIA недавно выпустила экстренный драйвер, потому что обновление Windows 11 24H2 и 25H2 сильно просадило производительность некоторых игр. Хотфикс вернул утраченные FPS, в отдельных проектах прирост доходил до 50%.

Ранее мы рассказывали, что досадная ошибка Windows наконец-то была исправлена, она существовала со времен "десятки". Кнопка "Обновить и завершить работу" больше не приводит к перезагрузке устройства.

Вас также могут заинтересовать новости: