В 2075 году самым старым C-17 будет более 80 лет.

Воздушные силы Соединенных Штатов Америки изменили планы по срокам службы своих транспортных самолетов C-5M Galaxy и C-17 Globemaster и планируют продлить их на десятки лет.

Как отмечает военный портал Defense Express, такое решение было принято для того, чтобы избежать пробела между выводом этих машин из эксплуатации и появлением самолетов для их замены, создаваемых в рамках проекта Next-Generation Airlift.

Так, на сегодня известно, что в ВС США планируют держать на службе самолеты C-5 Galaxy до 2045 года, то есть еще 20 лет, а C-17 Globemaster - до 2075 года, то есть еще целых 50 лет.

Аналитики подчеркивают, что это значительные сроки службы с учетом, в частности того факта, что еще в 2004 году в ВС США обнародовали советы по жизнедеятельности флота самолетов C-5 Galaxy. Там отмечалось, что несмотря на то, что эти самолеты являются "одними из старейших в арсенале ВС США", они могут прослужить ориентировочно еще 25 лет - то есть до 2029 года. А теперь их сроки службы продлевают еще на 16 лет.

История самолетов

В Defense Express рассказали, что первый полет C-5 Galaxy состоялся в июне 1968 года, а принят на вооружение он был в 1973 году. Переоборудованные самолеты модификации C-5M воздушные силы США начали получать в конце 2008 года.

Первый полет C-17 Globemaster состоялся в сентябре 1991 года, а производство продолжалось с 1991 по 2015 год. Таким образом, по состоянию на 2075 год "самому молодому" C-17 будет 60 лет, а самым старым - более 80 лет, что является достаточно "почтенным" возрастом для самолетов.

Когда начнут изготавливать замену для них

Производство новейших самолетов должно стартовать не раньше 2038 года - аж через 13 лет, а после того, как самолет NGAL будет поставляться на вооружение, то с каждой новой машиной будут уходить на пенсию сначала по одному C-5, а затем - C-17.

Отмечается, что бывшие представители ВС США обеспокоены этой ситуацией, ведь продержать самолеты в строю такое длительное время - это очень непростая задача. Особенно с учетом низкого уровня готовности C-5, что составляет лишь 48%, а кроме того, из-за проблем с запчастями и обслуживанием некоторые самолеты простаивали годами, а также аварийности C-17 - 21 случай "класса "А", то есть тяжелые инциденты, в течение последних четырех лет.

