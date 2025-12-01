Президент США выразил надежду, что война в Украине скоро закончится.

Президент США Дональд Трамп после завершения встречи делегации из США и Украины в Майами выразил надежду, что мирное соглашение удастся подписать. Его разговор с журналисткой опубликовали в Telegram-канале Clash Report.

В частности, глава Белого дома отметил, что Украина имеет серьезные проблемы. На уточнение журналистки, он пояснил, что речь идет о коррупционном скандале, который не идет на пользу стране.

Однако он считает, что есть хороший шанс, что все же удастся подписать мирное соглашение.

"У Украины есть определенные проблемы в связи с коррупционной ситуацией и это не помогает. Однако есть хорошие шансы, что мирное соглашение все же удастся подписать", - сказал президент США.

Еще Трамп отметил, что у него нет дедлайнов относительно завершения войны в Украине. Он выразил надежду, что она скоро закончится.

"У меня нет дедлайна. Надеюсь, война скоро закончится. На прошлой неделе погибло 27 000 человек", - отметил глава Белого дома.

Он добавил, что переговоры с Украиной по новому плану урегулирования войны идут хорошо.

Президент США подтвердил, что его спецпосланник Стив Уиткофф на этой неделе должен встретиться в Москве с российским диктатором Владимиром Путиным, но он не назвал конкретную дату.

Результаты переговоров между Украиной и США

Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский считает важным, что в диалоге с представителями США есть конструктив. Зеленский добавил, что полный доклад получит от делегации уже при личной встрече. Президент Украины поблагодарил команду Трампа и лично президента США за время и усилия, которые прилагаются для завершения войны в Украине.

Также мы писали, что государственный секретарь США Марко Рубио отметил, что США хотят помочь Украине стать безопасной навсегда, чтобы страна больше никогда не столкнулась с очередным вторжением. Рубио добавил, что США хотят, чтобы после войны Украина стала сильнее и богаче, чем она была когда-либо. Госсекретарь США добавил, что переговоры были продуктивными.

