Хорошо известно, что полеты на самолете могут нанести вред коже.

От обезвоживания до воздействия кондиционера - на борту самолета есть много факторов, которые могут нарушить косметическую рутину.

Бывшая стюардесса раскрыла изданию Daily Mail, какие места в самолете лучше выбирать, чтобы избежать негативных последствий для кожи во время полета.

По словам эксперта по красоте и бывшей стюардессы Даниэль Луиз, уровень влажности в салоне самолета может опускаться ниже 20%, что суше, чем в Сахаре.

В сочетании с рециркулируемым воздухом, воздействием ультрафиолета на высоте и ограниченной подвижностью, некоторые места ускоряют потерю влаги гораздо больше, чем другие. В связи с этим худшими для кожи являются места у окна из-за повышенного воздействия ультрафиолета и минимального воздушного потока.

Между тем, лучшими для кожи являются места у прохода в середине салона, где воздушный поток более стабилен, а падение влажности не так сильно.

При этом наиболее обезвоживающей зоной являются первые и последние пять рядов самолета, где температура и воздушный поток колеблются сильнее всего. Так, пассажиры, сидящие на центральных местах, отмечали меньшую сухость и раздражение кожи после полета.

Даниэль объяснила ситуацию:

Люди не осознают, что место в самолете действительно влияет на кожный барьер. Места у окна подвергаются наиболее сильному воздействию ультрафиолета даже в пасмурные дни, потому что вы находитесь на тысячи футов ближе к солнцу, а свет отражается от облаков. Это прямой путь к обезвоживанию. В передней и задней частях самолета также наблюдается более резкое падение влажности. Ваша кожа может быстро терять влагу, особенно если вы уже используете ретинол или кислоты.

