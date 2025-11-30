Путину надо хоть что-то показать россиянам по итогам четырехлетней войны. Донбасс - минимально необходимое достижение.

Ключевой целью Кремля в потенциальных мирных переговорах с Украиной будет получить весь Донбасс. Это станет очевидным трофеем, который можно будет показать российскому народу. Об этом в интервью "Еспресо" рассказал чрезвычайный и полномочный посол Украины в Соединенных Штатах в 2015-2019 годах Валерий Чалый.

"Ключевой вопрос для россиян - чтобы они получили Донбасс в административных границах украинской Донецкой области. Это для них критически важно. Понятно почему - потому что Путин тогда что-то сможет прорапортовать внутри страны. (...) Я думаю, что это ключевая позиция - территориальная. Плюс все то, что было [в списке требований Кремля] раньше, но эта ключевая - отдайте нам", - говорит дипломат.

Комментируя другие требования Путина к Украине, Чалый считает их инструментом ослабления и дестабилизации Украины с целью облегчить окончательный захват.

Видео дня

Так, говоря о требовании сокращения численности ВСУ, дипломат отмечает, что в мирное время Украине действительно не будет нужна миллионная армия. Но для Украины важно сохранить за собой суверенное право самостоятельно определять, какая армия нам нужна для защиты нашего суверенитета.

То же касается требований нейтралитета Украины и невступления в НАТО. Даже если Украине не светит членство в НАТО, это не значит, что мы не можем формировать военные альянсы за пределами этой организации, говорит дипломат.

"Кто сказал, что мы с НАТО хотим только? А если мы захотим подписать соглашение обороны с Великобританией отдельно или с другими странами - мы и этого не сможем сделать? Даже с Литвой подписать Совместное оборонное соглашение? Нет, ну, извините, это не суверенитет. Они хотят этого добиться от Украины - чтобы мы стали разоруженными, незащищенными", - говорит Чалый.

Особенно опасными он считает требования России относительно внутриполитического устройства Украины, в частности, в языковом вопросе. Тогда наше государство превратится в "серую зону с непонятным языком, размытостью идентичностей", считает дипломат.

"То есть от войны они не отказываются. Они хотят достичь другими способами цели. Если это не получится, они будут атаковать дальше (...) То есть это советский имперский подход - вернуть назад то, что Путин считает, его предшественники преступно не смогли удержать", - отметил он.

Перспективы мира в Украине

Как писал УНИАН, сегодня в Майами проходят переговоры Украины и США, в рамках которых две страны пытаются согласовать совместный вариант "мирного плана" на основе документа, который на прошлой неделе представили американцы. Ожидается, что при достижении согласия финальную версию документа повезут в Москву уже на следующей неделе.

Однако ранее на этой неделе Путин уже дал понять, что будет воевать до последнего украинца.

Вас также могут заинтересовать новости: