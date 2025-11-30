Витамин С имеет решающее значение для здоровья иммунной системы.

Апельсины хорошо известны как отличный источник витамина С, который имеет решающее значение для поддержки иммунной системы. Не существует лучшего времени для употребления апельсинов, чтобы извлечь из них максимальную пользу, но их регулярное употребление поможет получить достаточное количество витамина С для поддержания иммунитета.

Издание Very Well Health выяснило, когда лучше всего есть апельсин.

Время употребления апельсинов не так важно, как регулярность их употребления и других продуктов, богатых витамином С.

В то же время следует учитывать некоторые факторы:

употребляйте такие продукты регулярно для получения витамина С.

употребление натощак может быть не лучшим вариантом. Нет доказательств, что это способствует оптимальному усвоению витамина С. Более того, если у вас чувствительный желудок, употребление апельсинов натощак может вызвать раздражение из-за их кислотности.

употребляйте их вместе с другими продуктами, богатыми витамином С, как другие цитрусовые, красный и зеленый болгарский перец, киви, брокколи, клубника и брюссельская капуста.

если вы склонны к кислотному рефлюксу, то лучше не есть апельсины непосредственно перед сном или после тяжелой еды.

Повышают ли апельсины иммунитет

Витамин С имеет решающее значение для здоровья иммунной системы. Это мощный антиоксидант, который укрепляет защитные силы организма против болезней и защищает клетки от повреждений, вызванных свободными радикалами.

Прием витамина С обычно считается профилактикой простуды, но это не было доказано. Однако регулярное употребление апельсинов и других продуктов, богатых витамином С, может способствовать общему потреблению витамина С, что, в свою очередь, поддерживает иммунную систему в целом. Некоторые данные свидетельствуют о том, что регулярное употребление витамина С может уменьшить симптомы простуды и сократить ее продолжительность.

Сколько витамин с в апельсине

Апельсины хорошо известны своим содержанием витамина C. Один апельсин содержит около 83 миллиграммов (мг) витамина C.

Витамин C является водорастворимым витамином, который не накапливается в организме. Это означает, что для предотвращения дефицита витамина C необходимо регулярно его потреблять.

Фрукты и овощи, как правило, являются лучшими источниками витамина С, причем цитрусовые считаются наиболее богатыми витамином С.

Рекомендуемая суточная доза витамина C составляет:7

75 мг для взрослых женщин;

90 мг для взрослых мужчин;

85 мг для беременных женщин;

120 мг для кормящих женщин.

Люди, которые курят или подвергаются пассивному курению, подвержены более высокому риску дефицита витамина C. Эксперты рекомендуют курящим людям потреблять на 35 мг витамина C в день больше, чем некурящим.

В то же время важно помнить, что приготовление продуктов, богатых витамином С, может снизить его содержание. Поэтому, употребляя апельсины в сыром виде, вы получаете из них максимальное количество витамина С. Не подвергайте апельсины воздействию прямых солнечных лучей и употребляйте их, когда они наиболее свежие, так как длительное хранение и воздействие света могут снизить содержание витамина С.

Можно ли пить витамин С и железо вместе

Еще один важный момент для употребления апельсинов - это сочетание с продуктами, богатыми железом. Это связано с тем, что витамин С улучшает усвоение железа. Витамин С особенно помогает организму усваивать негемовое железо, содержащееся, например, в бобовых, листовых зеленых овощах и орехах.

