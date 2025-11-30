Госсекретарь США подчеркнул, что переговоры были продуктивными, но есть еще над чем работать.

Сегодняшние переговоры были продуктивными, но мы остаемся реалистами и понимаем, что это очень сложно, заявил журналистам государственный секретарь США Марко Рубио после встречи в Майами с представителями Украины, сообщает Суспільне.

Также Рубио подчеркнул, что США хотят, чтобы Украина не только была безопасной страной, но чтобы там "началась эра процветания".

"Мы хотим помочь Украине стать безопасной навсегда, чтобы она никогда больше не столкнулась с очередным вторжением... Мы хотим, чтобы украинский народ вышел из этой войны не просто отстроив страну, а сделав ее сильнее и богаче, чем она была когда-либо", - отметил он.

В то же время, Рубио признал, что многое зависит и от позиции России.

"Сегодня был очередной блок, но еще есть над этим работать. И, конечно, есть еще одна сторона здесь, которая может стать частью этого уравнения", - отметил госсекретарь США.

Он сообщил, что в течение недели спецпосланник Трампа Стив Уиткофф приедет в Москву.

"Мы также понимаем ее позицию. Перед нами еще много работы, но сегодняшняя сессия была достаточно продуктивна. Мы остаемся реалистами относительно того, как сложно это все выглядит", - подчеркнул Рубио.

Переговоры делегаций Украины и США: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров заявил, что находится на постоянной связи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Умеров отметил, что делегация Украины имеет четкие директивы и приоритеты - защита украинских интересов, предметный диалог и движение вперед на основе наработок, достигнутых в Женеве.

Также мы писали, что первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица поделился, что начало переговоров было удачным и конструктивным. Кислица отметил прекрасное руководство госсекретаря США Марко Рубио. Он добавил, что ценит отношение зятя президента США Джареда Кушнера к переговорам, а также то, как политик излагает свое видение.

