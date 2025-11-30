Экс-командующий выразил надежду, что Европа начнет действовать еще до того, как произойдет "реальная катастрофа".

Российские дроны над странами Европы - это еще не начало Третьей мировой войны, но Россия это будет делать до тех пор, пока не почувствует реальных последствий, а пока она никаких последствий не чувствует. Такое мнение в интервью Новости.LIVE высказал бывший командующий армии США в Европе Бен Ходжес.

"То же самое касается теневого флота, подводной инфраструктуры и всех "серых" операций. Это делается, во-первых, чтобы отвлекать европейские страны и пугать население, чтобы они говорили: "Не поддерживайте Украину, мы не хотим войны с Россией". Это - главная цель Кремля", - сказал Ходжес.

Во-вторых, по его словам, россияне это делают для того, "чтобы проверять реакцию, изучать оборону Европы - логистику, базы, время реагирования".

"И это будет продолжаться, пока европейские лидеры не будут говорить со своим населением, как со взрослыми: "Россия делает вот это, это угроза, это война против нас"", - отметил он.

Только тогда, говорит Ходжес, Кремль почувствует реальные последствия. Он выразил надежду, что Европа начнет действовать еще до того, как произойдет "реальная катастрофа где-то возле аэропорта Мюнхена, Франкфурта, Копенгагена или Брюсселя".

Угроза войны в Европе

Как сообщал ранее УНИАН, Россия применяет новое "зловещее" оружие в войне против Европы, а именно воздушные шары, оснащенные GPS-трекерами. Их РФ запускает с территории Беларуси, и они переправляются через границу в Литву. The Telegraph писало, что это создает хаос в воздушном движении и является новым этапом в гибридной войне РФ против Европы.

Европа рассматривает активные действия против РФ. По данным Politico, идеи варьируются от совместных наступательных киберопераций против России и более быстрой и скоординированной атрибуции гибридных атак - до внезапных учений под руководством НАТО.

Недавно западный производитель оружия - латвийский Origin Robotics - назвал, какие технологии срочно нужны НАТО для возможной войны. По мнению гендиректора компании Агриса Кипурса, война Украины с Россией показала, что союзникам нужны в первую очередь автономные и недорогие системы, способные противостоять массированным ударам и компенсировать недостаток личного состава.

