Многие и не задумываются, что такие повседневные действия могут навредить устройству.

У большинства людей техника умирает не из-за брака, а из-за наших же привычек. Мы годами делаем одни и те же мелочи и потом удивляемся, почему ноутбук стал греться, шуметь или внезапно перестал включаться.

Хорошая новость в том, что 90% этих проблем легко избежать, если знать, что именно вредит ноутбукам в повседневной жизни. Издание BGR собрало распространённые привычки, которые сокращают срок службы техники, и что делать, чтобы не попасть на дорогой ремонт.

Пыль забивает систему охлаждения

Пыль - это главный враг любого устройства. Она оседает на вентиляторах и радиаторе, ухудшая охлаждение, отсюда перегрев, троттлинг и шум. Если техника стоит на полу или у стены - пыль тянется в два раза активнее.

Со временем загрязнение становится таким плотным, что воздух почти не проходит. Поэтому раз в несколько месяцев достаточно просто продуть ноутбук и вы уже продлеваете ему жизнь.

Ноутбук на кровати приводит к перегреву

Мягкая поверхность блокирует отверстия для вентиляции, из-за чего холодный воздух перестаёт поступать, а горячий не выходит. Если делать так постоянно, ноут начинает шуметь даже при простых задачах, так что лучше ставить его на твёрдую поверхность.

Разряжать батарею до нуля

Современные аккумуляторы не любят глубоких разрядов. Когда вы доводите ноут до полного нуля, химия внутри батареи страдает и ресурс её службы сокращается.

Оптимальное решение - держать заряд в пределах 20-80%. Многие ноутбуки умеют сами ограничивать максимальную зарядку.

Дефрагментация SSD ускоряет его смерть

У HDD дефрагментация ускоряла работу, а у SSD она просто сжигает ресурс, потому что каждая такая оптимизация делает миллионы лишних перезаписей.

Система сама запускает TRIM - чистку блоков, которая не вредит диску. Поэтому лучший уход за SSD - ничего не трогать.

Открытие ноутбука одной рукой

Когда вы поднимаете крышку за один угол, нагрузка перераспределяется неравномерно. Петли скручивает, постепенно они разбалтываются, и рано или поздно может треснуть крепление.

Вместе с петлями часто умирает и шлейф дисплея - он зажат внутри и тоже получает лишнюю нагрузку.

Старый сетевой фильтр не защитит от скачка напряжения

Дешёвые фильтры через пару лет теряют защитные свойства, а резкий скачок напряжения может спалить блок питания, видеокарту или материнку за долю секунды.

Для реальной защиты нужен фильтр с высоким запасом энергии или небольшой ИБП - он спасёт и от скачка, и от внезапного отключения света.

Статическое электричество легко убивает компоненты

Достаточно небольшого разряда - и память, материнская плата или видеокарта могут сгореть. Такое происходит чаще всего зимой, когда воздух сухой.

Перед тем как лезть внутрь компьютера, просто прикоснитесь к металлической части корпуса - этого достаточно, чтобы снять заряд и не испортить железо.

Десятки открытых вкладок нагружают память и процессор

Каждая вкладка - это процесс, который забирает оперативку и нагрузку на процессор. Закрывайте страницы, которые не нужны прямо сейчас.

Пропуск обновлений ОС

Обновления часто содержат патчи безопасности, закрывающие уязвимости. Хакеры пользуются старыми системами потому что знают, где в них дыры.

Обновлять стоит не только Windows или macOS, но и браузер, драйверы и антивирус. Это занимает пару минут, но убирает кучу рисков.

Неправильное обновление BIOS

BIOS - самая чувствительная часть системы. Любая ошибка и материнская плата может перестать подавать признаки жизни. Обновляйте BIOS только если есть конкретная причина, просто ради актуальности не стоит.

Напитки рядом с ноутбуком

Разлившийся кофе или вода уходят под клавиатуру и попадают на плату. Ноутбук может сразу же замкнуть, но иногда последствия проявляются гораздо позже в виде коррозии на контактах.

Лучше держать напитки поодаль. А если всё-таки пролили - сразу выключайте и несите в сервис сушиться.

Ранее мы рассказывали, можно ли держать ноутбук постоянно на зарядке. Стоит лишь помнить о нескольких нюансах.

