Он отметил, что Россия продолжает пытаться запугивать мир.

Очередной неудачный запуск ракеты в России был как утренняя постановка в детском саду. Об этом в эфире Radio NV сказал капитан 1-го ранга запаса, заместитель начальника штаба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в 2004-2020 годах Андрей Рыженко.

Отвечая на вопрос относительно видео запуска россиянами межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" или ракеты УР-100Н с гиперзвуковым боевым блоком "Авангард", он отметил, что "остаток государственных средств они используют для того, чтобы якобы запугать остальной мир".

"Я думаю, что это был экспериментальный запуск. С самого начала на ракете начало происходить что-то нештатное. Это можно увидеть по запуску. За несколько секунд полета она начала терять нормальную ориентацию", - сказал Рыженко.

Видео дня

Затем, добавил он, ракета окончательно потеряла ориентацию, из-за большой скорости развалилась в воздухе и начала падать.

"И мы видели очень мощный взрыв - это сдетонировали остатки горючего", - пояснил эксперт.

Рыженко подчеркнул, что ранее уже происходили "эти постановочные сцены: и с "Посейдоном", и с "Буревестником", и так далее":

"Поэтому это была очередная такая детская утренняя постановка, как в детском саду: все расписано, кто что говорит. Но основания для этого не было, потому что ракета взорвалась".

Запуск ракеты "Сармат" в России

Как сообщалось, ранее в России тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 "Сармат", носителя ядерных боеголовок, закончился полным провалом. Ведь сразу после взлета ракета потеряла управление и упала рядом с местом запуска.

Аналитики проекта Defense Express отметили, что если информация подтвердится, то это был третий или четвертый пуск "Сармата", из которых только один был успешным, по меньшей мере частично.

Согласно заявленным характеристикам, "Сармат" может иметь дальность полета до 18 тысяч километров. В качестве боевой нагрузки предусмотрено использование нескольких ядерных боеголовок индивидуального наведения - по разным данным, от 10 до 15, или гиперзвуковых планирующих блоков "Авангард", или комбинации боеголовок и средств противодействия системам противоракетной обороны.

Вас также могут заинтересовать новости: