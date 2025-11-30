Есть однозначный победитель - и он может удивить

Хлеб - основной продукт питания для многих людей. Каждый вид хлеба имеет свою питательную ценность и полезные свойства.

Диетолог Лорен Манакер рассказала изданию Prevention, какой хлеб менее вредный.

Пшеничный хлеб часто хвалят за содержание цельного зерна, и, как следствие, более высокий уровень клетчатки, витаминов и минералов. С другой стороны, белый хлеб известен мягкой текстурой и длительным сроком хранения, но во время обработки он часто теряет питательные вещества.

Когда речь заходит о выборе между белым и пшеничным хлебом, более здоровый вариант, как правило, склоняется в сторону пшеничного хлеба.

Питательные вещества

Белый хлеб изготавливается из рафинированных зерен, что означает, что во время обработки удаляются отруби и зародыши. Процесс очистки дает более мягкую текстуру, но снижает уровень клетчатки и ключевых питательных веществ, как витамины группы B и железо.

Клетчатка

Цельнозерновой хлеб изготавливается из муки, которая включает в себя все зерно пшеницы - отруби, зародыши и эндосперм. Это дает ему более высокое содержание клетчатки, что способствует пищеварению и помогает дольше оставаться сытым.

Однако важно отметить, что не все "пшеничные" хлеба одинаковы. Некоторые виды пшеничного хлеба изготавливаются из смеси рафинированных и цельных зерен.

Согласно данным, опубликованным в журнале Nutrients, употребление цельных зерен может поддерживать здоровье, например, снижать риск развития некоторых видов рака и поддерживать здоровье сердца.

Белыйх хлеб - польза для здоровья

Хотя белый хлеб часто имеет плохую репутацию, он все же имеет свое место в сбалансированном рационе некоторых людей. Во-первых, белый хлеб содержит меньше клетчатки, что облегчает его переваривание людям с такими заболеваниями, как синдром раздраженного кишечника (СРК), или после желудочных заболеваний.

Кроме того, белый хлеб часто обогащают питательными веществами, такими как фолиевая кислота, которая может быть особенно важна для беременных женщин для поддержки развития плода. Его более мягкий вкус и более нежная текстура также могут сделать его предпочтительным вариантом для детей или людей с диетическими ограничениями, которые считают цельнозерновой хлеб слишком плотным или невкусным. Хотя белый хлеб не так богат питательными веществами, как пшеничный, он все же может быстро дать энергию.

В то же время некоторые данные свидетельствуют о том, что употребление большого количества белого хлеба связано с негативными последствиями для здоровья. Например, данные, опубликованные в журнале Frontiers in Nutrition, показали потенциальную корреляцию между употреблением белого хлеба и риском острого коронарного события, такого как инфаркт или нестабильная стенокардия.

По данным Министерства сельского хозяйства США (USDA), один ломтик белого хлеба содержит:

79 калорий;

1 грамм (г) жира;

15 г углеводов;

0,8 г пищевых волокон;

2,7 г белка.

Преимущества пшеничного хлеба

Благодаря содержанию цельного зерна пшеничный хлеб - источник пищевых волокон, которые способствуют пищеварению и помогают поддерживать стабильный уровень сахара в крови. Клетчатка также играет важную роль в снижении уровня холестерина, делая пшеничный хлеб полезным для сердца.

Данные, опубликованные в журнале Preventive Nutrition and Food Science, показали, что среди людей с диабетом у тех, кто ежедневно в течение 12 недель употреблял цельнозерновой хлеб, фиксировался лучший контроль уровня сахара в крови, более низкий уровень холестерина и более здоровый профиль жиров, чем у тех, кто его не ел. Другие данные, опубликованные в журнале Nutrition Journal, показали, что употребление цельного зерна может быть связано со снижением риска развития диабета 2 типа, некоторых видов рака и инсульта.

Помимо клетчатки, пшеничный хлеб содержит больше питательных веществ, таких как магний, цинк и витамин Е, по сравнению с белым хлебом. Они способствуют здоровью костей, поддержке иммунитета и здоровью кожи.

Министерство сельского хозяйства США отмечает, что один ломтик цельнозернового хлеба содержит:

69 калорий;

0,9 г жира;

12 г углеводов;

9 г пищевых волокон;

3,6 г белка.

