Северная Корея продемонстрировала уже значительное количество нового вооружения, в том числе и авиационных средств поражения.

В Северной Корее показали свою копию немецкой авиационной ракеты IRIS-T. Фото ракеты показало государственное информационное агентство KCNA, показывая празднование 80-й годовщины ВВС Корейской народной армии при участии руководителя КНДР Ким Чен Ына.

Как отметил военный портал Милитарный, новые ракеты во время демонстрации разместили возле истребителей МиГ-29, а также прикрепили к точкам подвески штурмовиков Су-25.

Авторы отметили, что традиционно для северокорейского ОПК официальные характеристики этих изделий, как и их обозначения, не обнародовали. Впрочем, они примерно оценили их возможности, учитывая схожие массогабаритные характеристики с немецкой IRIS-T, а также японской ракетой Type 04.

Издание отметило, что первой ракетой с подобной аэродинамической схемой для ближнего воздушного боя была представлена японская компания Mitsubishi Heavy Industries. Разработка продолжалась с 1991 по 2004 год.

"Японская ракета оснащена управляющими элементами в хвостовой части и системой векторизации тяги. Общий вес составляет 95 кг, а максимальная дальность - 30-35 км", - напомнили авторы.

Также они добавили, что немецкая ракета IRIS-T имеет похожую аэродинамическую конфигурацию, но легче - весит 87 кг. Также она имеет меньшие габариты. В частности, длина Type 04 составляет 3,105 м, диаметр - 130 мм, тогда как длина IRIS-T - 2,94 м, диаметр - 127 мм.

Издание отметило, что, кроме немецкой и японской ракет, существует также китайский аналог - PL-10E. "Внешний вид северокорейской ракеты достаточно похож на китайское изделие, в частности из-за подобных рулевых поверхностей в хвостовой части", - добавили в статье.

Китайская ракета имеет длину 3 метра, массу 89 кг и заявленную максимальную дальность полета - 20 км. Учитывая сходство с названными образцами, можно предположить, что северокорейская ракета имеет средние характеристики: дальность в пределах 15 - 25 км, массу около 90 кг и длину примерно 3 метра.

Также аналитики отметили, что на фоне углубления военно-технического сотрудничества КНДР с Россией и Китаем в условиях конфронтации с западным миром, Северная Корея за последние годы продемонстрировала значительное количество нового вооружения, в частности новейших авиационных средств поражения.

"Если КНДР сможет наладить серийное производство новых ракет с инфракрасной головкой самонаведения, то северокорейская авиация получит полноценный набор современного вооружения - с учетом и недавно продемонстрированной ракеты с радиолокационной головкой самонаведения", - заключили журналисты.

Другие аналоги оружия в КНДР

Напомним, что в КНДР показали и другие аналоги европейского вооружения - британских крылатых ракет Storm Shadow и противотанковых Brimstone. В то же время, аналитики не исключили, что поскольку никаких характеристик новых ракет продемонстрировано не было, то в КНДР могли продемонстрировать просто макеты для создания пропагандистской картинки.

