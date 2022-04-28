Для вступления в силу законопроект должен быть принят Сенатом и подписан президентом США.

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о конфискации связанных с РФ активов для помощи Украине.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Палата представителей Конгресса США приняла законопроект HR 6930, который предусматривает конфискацию активов российских подсанкционных юридических и физических лиц", - отметил он.

По словам Ермак, "за" проголосовало 417 конгрессменов.

Он предусматривает положения, в соответствии с которыми средства, которые были или будут конфискованы у иностранных лиц, на которые наложены американские санкции, должны направляться на восстановление Украины и предоставление гуманитарной помощи ее населению, а также других видов помощи нашему государству и его народу включая военную помощь.

Для вступления в силу законопроект должен быть принят Сенатом и подписан президентом США.

"Он рамочный, не устанавливает механизм, но четко закладывает политическую волю Конгресса и является первым и очень важным шагом в направлении будущей конфискации российских активов в пользу Украины. Двигаемся к разгрому России", - подчеркнул Ермак.

Как сообщал УНИАН, ранее руководителям дипломатических учреждений иностранных государств в Украине представили наработанный международной экспертной группой план действий Ермака-Макфола по усилению.

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