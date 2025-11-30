Сейчас США и Украина работают над окончательным согласованием американского "мирного плана".

Белый дом уже сегодня планирует устранить разногласия с Украиной по двум принципиальным пунктам "мирного плана", а именно территорий и гарантий безопасности. Как пишет Axios, эти вопросы будут в центре внимания во время переговоров между делегациями двух стран в Майами.

"Украинцы знают, чего мы от них ожидаем", - сказал для издания высокопоставленный американский чиновник накануне встречи.

В Axios добавляют, что США и Украина работают над окончательным согласованием американского "мирного плана", который в течение нескольких дней переговоров был значительно пересмотрен, чтобы Киев захотел его принять. Сейчас ожидается, что спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер представят этот документ российскому диктатору Владимиру Путину во вторник.

Видео дня

Украинская делегация, которую возглавляет советник по вопросам национальной безопасности Рустем Умеров, уже находится в Майами для того, чтобы провести встречу с американскими коллегами в эксклюзивном гольф-клубе Witkoff Shell Bay.

Также в состав делегации входят заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, посол в США Ольга Стефанишина, начальник генерального штаба Андрей Гнатов и представители украинских спецслужб, сообщили украинские чиновники.

В то же время в состав американской делегации входят госсекретарь Марко Рубио, Уиткофф и Кушнер.

"Мирный план" США - последние новости

Ранее издание The Telegraph писало, что "мирный план" Трампа "недостаточно отвратительный", чтобы положить конец войне. Известно, что первоначальный мирный план из 28 пунктов требовал от Украины отказаться от контролируемых ею территорий на Донбассе, однако позже это требование было смягчено после переговоров с украинской делегацией в Женеве.

"Это отвратительное предложение, предательство Украины и удар по международному порядку. Но оно почти наверняка не настолько отвратительное, предательское или разрушительное, чтобы положить конец войне", - отметили в издании.

В то же время The Wall Street Journal информировало, что реакция Путина на "мирный план" США раскрывает его истинную цель в Украине. В частности, он заявил, что боевые действия прекратятся только "когда украинские войска покинут удерживаемые ими территории".

"Заявления Путина свидетельствуют о том, что в конечном итоге российский лидер хочет лишить Украину суверенитета, восстановить влияние Москвы на Киев и остановить вторжение Организации Североатлантического договора в регион, который Россия считает своей сферой влияния. Это означает, что любая сделка, которая не соответствует основным целям Путина", - добавило издание.

Вас также могут заинтересовать новости: