Такие автомобильные японские бренды, как Toyota и Honda, регулярно возглавляют рейтинги продаж и имеют довольных клиентов. Даже Subaru и Mazda тоже хорошо справились с задачей собственной идентичности и формирования лояльной клиентской базы. Однако, как пишет Slashgear, есть бренд, который держится на волоске.

Речь идет о Mitsubishi, который продолжает страдать от скандалов, сниженной репутации, низкой стоимости при перепродаже и отсутствия интересных предложений.

По словам экспертов, на международном уровне Mitsubishi имела репутацию надежного производителя автомобилей с высоким уровнем технологичности, основанную на таких SUV, как Pajero, а также на ранних успехах в ралли с такими автомобилями, как Colt Galant.

"Но даже несмотря на то, что Mitsubishi продолжала заинтересовывать энтузиастов, бренд начал испытывать финансовые трудности. В начале 2000-х, не имея ресурсов, продуктовой линейки или репутации, чтобы конкурировать с Toyota или Honda, Mitsubishi начала агрессивную программу, направленную на покупателей с низким кредитным рейтингом, предлагая такие вещи, как программы финансирования без первоочередного взноса и отсрочка платежей. Это не только не принесло компании финансового успеха, но и обесценило репутацию бренда и его дилеров в долгосрочной перспективе", - объяснили в материале.

Период упадка бренда

Как отмечают в Slashgear, Mitsubishi Motors, скорее всего, никогда не была предназначена для того, чтобы стать таким преданным автомобилестроительным гигантом, как Toyota.

Mitsubishi пыталась расширить свою деятельность слишком сильно, так и не найдя успешного решения, как это сделала Subaru со своими кроссоверами с полным приводом.

Также компания создала крошечный, необычный на вид электромобиль Mitsubishi i-MiEV, который появился в 2009 году и продавался в небольших количествах.

"Хотя по современным стандартам электромобилей это было что-то вроде шутки, этот маленький автомобиль в некотором смысле опережал свое время. Но опять же, Mitsubishi не смогла использовать свое преимущество в этой ранней сфере электромобилей для создания автомобилей, которые были бы конкурентоспособными через пять или десять лет, когда движение электромобилей действительно набрало обороты. Это была еще одна из упущенных возможностей в истории бренда", - добавляют в материале.

Еще больше ситуацию усугубили скандалы в 2000-х и 2010-х годах, а именно сокрытие дефектов безопасности, а затем и фальсификацию данных тестов на экономию топлива.

"Это только ухудшило имидж Mitsubishi как на внутреннем, так и на международном рынке. А если говорить о скандалах, то нельзя вспомнить о Mitsubishi в ее нынешнем состоянии, не упомянув Nissan. Nissan приобрела контрольный пакет акций молодой компании Mitsubishi еще в 2016 году, но вместо укрепления обоих брендов, ситуация для них, кажется, только ухудшилась", - рассказали в Slashgear.

После покупки Nissan столкнулась с собственными проблемами, которые продолжаются до сих пор. В частности было известно о масштабном коррупционном скандале и аресте бывшего генерального директора компании.

В то же время эксперты говорят, что дело не в том, что современные автомобили Mitsubishi очень плохие, однако если сравнивать их с японскими конкурентами, такими как Subaru и Mazda, то этот бренд является одним из "худших" из-за "драматической, неизбежной реальности того, насколько они пришли в упадок как компания и в глазах общественности".

