Российский чиновник пригрозил "недружественным" странам оплачивать долги в рублевом эквиваленте.

Около половины золотовалютных резервов Центрального банка РФ заморожены из-за санкций. Речь идёт о 300 миллиардах долларов.

Об этом заявил глава Минфина России Антон Силуанов, передает "Медуза".

"У нас общий объем резервов около 640 миллиардов долларов, около 300 миллиардов долларов резервов теперь находится в состоянии, в котором мы не можем их использовать", - сказал Силуанов.

По его словам, заморозка резервов привела к проблемам с исполнением Россией обязательств, в том числе долговых.

"Пока часть резервов не будет разморожена, долги в страны, которые недружественно отнеслись к Российской Федерации, будем оплачивать в рублевом эквиваленте", - сказал российский чиновник.

Напомним, 24 февраля 2022 года РФ начала войну против независимой Украины и устроила в стране настоящий террор. Россияне обстреливают из тяжелого вооружения мирные украинские города, убивая гражданское население, в том числе детей и женщин. Также российские оккупанты регулярно обстреливают гуманитарные коридоры, и убивают людей в оккупированных населенных пунктах.

После начала российского вторжения цивилизованные страны ввели санкции против РФ. Курс рубля всего за две недели войны взлетел почти в 4 раза. Мировые производители и бренды начали массово уходить с российского рынка РФ. Хотя некоторые международные компании до сих пор продолжают там работать и платить налоги стране-агрессору, которые она направляет на убийство украинцев.

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