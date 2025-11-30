За товары двойного назначения Москва платит Пекину втридорога.

В Китае растут цены на экспорт для покупателей из России. В первую очередь это касается товаров двойного назначения, говорится в исследовании Института развивающихся экономик Банка Финляндии (BOFIT). Об этом пишет издание Fortune.

Согласно отчету BOFIT, средняя цена, которую Россия платила за китайский экспорт санкционированных товаров, выросла на 87% в период с 2021 по 2024 год. Особенно увеличилась стоимость шарикоподшипников, которые входят в список высокоприоритетных товаров Европейского союза и являются критически важными в российском оружейном секторе.

"Стоимость экспорта китайских шарикоподшипников в Россию с 2021 по 2024 год выросла на 76%, объем экспорта фактически сократился на 13%", - говорится в материале. То есть, речь идет об удвоении цены за единицу продукции. Более того, в категории конических роликоподшипников цена за единицу, согласно исследованию, выросла почти в четыре раза.

Также издание отмечает, что общий объем двусторонней торговли между Россией и Китаем за первые девять месяцев 2025 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, упал на 9%. При этом в период с 2020 по 2024 год объем торговли вырос более чем вдвое.

В Банке Финляндии подытожили, что проиллюстрированные примеры о стоимости китайских товаров двойного назначения указывают на успех в сдерживании РФ посредством торговых санкций.

Fortune дополняет, что еще одной страной, которая смогла добиться повышения цен для России, является Турция. По сравнению с другими видами экспорта, цены на турецкие товары двойного назначения для РФ выросли вплоть до 55%.

Европа разрабатывает 20-ый пакет санкций против РФ

Как сообщал УНИАН, в Европейском Союзе обсуждают очередной удар против агрессивной политики РФ - речь идет о 20-м пакете санкций. Однако по данным Politico, который ссылается на комментарий европейского чиновника, сейчас этот вопрос "не является приоритетом". Другой собеседник издания отметил, что Еврокомиссия начнет предлагать идеи примерно в январе.

Тем временем Россия, на фоне санкций США в отношении нефтяных компаний "Лукойл" и "Роснефть", предлагает индийским нефтеперерабатывающим заводам купить "черное золото" марки Urals по самой низкой цене. Таким образом, действующие санкции опускают нефть РФ и стоимость перевозок до рекорда, пишет Bloomberg.

