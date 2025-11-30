Белый дом уверяет, что не бросит союзников, но, глядя на Украину, европейцы уже не верят этим обещаниям.

Америка частично выводит свои силы из Европы. Американские дипломаты уверяют, что в случае чего Америка союзников не бросит в беде, но сами европейцы уже так не думают. Сейчас европейские армии НАТО учатся взаимодействию уже без участия США, пишет Bloomberg.

Издание рассказывает о том, что сейчас европейские чиновники работают над укреплением оборонных возможностей НАТО именно в отрыве от потенциала США. В частности делаются инвестиции в оружейную промышленность Европы, а военные учения теперь проходят без участия американцев.

"Актуальность этих подготовительных мероприятий будет подчеркнута на этой неделе, поскольку Вашингтон углубляет связи с Россией. В то время как Белый дом настаивает на прекращении войны в Украине, его угрозы в этом месяце прекратить военную поддержку Киева повысили вероятность того, что европейским государствам придется защищать Украину, а возможно, даже остальную часть своей восточной границы, при ограниченной поддержке США", - говорится в публикации.

Российская агрессия против Украины уже просачивается через границу дальше в Европу, отмечают журналисты, вспоминая вторжение российских дронов в воздушное пространство НАТО и многочисленные акты саботажа, в которых европейские политики обвиняют Москву.

И на этом фоне США сокращают свое военное присутствие на европейском континенте, чтобы сосредоточиться на Азии. Союзников в Европе просят позаботиться о собственной обороне самостоятельно. Например, в Румынии, где расположено несколько баз НАТО, количество американских войск уже сократилось с 1700 до примерно 1000. Такие же планы сокращения анонсированы для Болгарии, Словакии и Венгрии.

За закрытыми дверями Вашингтон пытается успокоить опасения своих партнеров, заявив, что не оставит их на произвол судьбы. Однако у европейцев мало веры этому, говорит Юлия Джоя, директор программы Черного моря в Институте Ближнего Востока (США).

"Это впервые за последние 70 лет, когда европейцы больше не воспринимают американские гарантии безопасности как гарантии", - сказала она.

Поэтому Румыния уже ищет, кто из союзников мог бы стать новым гарантом ее безопасности самим фактом присутствия войск. Потенциально эту роль на себя могла бы взять Франция, с которой румыны как раз пытаются углубить сотрудничество.

"Направление истории - это постепенное отделение Соединенных Штатов от европейского континента", - сказал недавно французский генерал Филипп де Монтенон, добавив, что Европа способна побеждать даже без поддержки США.

Перспективы российского вторжения в Европу

Как писал УНИАН, недавно немецкий генерал Александр Золльфранк предупредил, что угроза российского вторжения в Европу становится все более реальной по мере того, как Кремль наращивает военный потенциал.

Также мы рассказывали, что в случае войны с НАТО Россия не будет пытаться прорваться к Ла-Маншу, а будет стремиться расколоть альянс изнутри путем ограниченной операции, например быстрого захвата приграничного эстонского города Нарва силами всего двух бригад. Такой "укол иглой", направленный на уязвимую Балтию, должен заставить отдельные страны НАТО сомневаться в целесообразности вмешательства и создать политический разлад.

