Согласно официальной статистике, пострадало более 4 миллионов человек и 600 погибли.

Три страны Юго-восточной Азии - Индонезия, Малайзия и Таиланд столкнулись с масштабными разрушениями после того, как в Малаккском проливе образовался редкий тропический шторм, вызвавший сильные дожди и порывы ветра. Как пишет Reuters, по последним данным, погибли более 600 человек, большинство – в Индонезии и Таиланде.

Также из-за наводнений были эвакуированы десятки тысяч людей. Согласно официальной статистике, пострадало более 4 миллионов человек: почти 3 миллиона на юге Таиланда и 1,1 миллиона на западе Индонезии.

Кроме того, по данным властей, в Бенгальском заливе ещё 153 человека погибли в результате циклона на островном государстве Шри-Ланка, 191 человек пропал без вести, а более полумиллиона человек пострадали по всей стране.

Видео дня

ИНДОНЕЗИЯ

Число погибших в Индонезии в воскресенье выросло до 435. На острове Суматра три провинции были опустошены оползнями и наводнениями после дождей. Многие районы оказались отрезаны от внешнего мира из-за перекрытых дорог, а повреждение телекоммуникационной инфраструктуры затруднило связь. Спасатели использовали вертолёты для доставки помощи людям в районы, куда невозможно добраться по дороге.

"Вода просто поднялась до дома, и мы испугались, поэтому бежали. Когда мы вернулись в пятницу, дом был разрушен… Моего дома и бизнеса больше нет, магазина больше нет. Ничего не осталось. Я могу жить только у этой единственной оставшейся стены", — рассказала Reuters один из жительниц.

По официальным данным, 406 человек до сих пор числятся пропавшими без вести, а 213 000 человек стали беженцами.

ТАИЛАНД И МАЛАЙЗИЯ

Министерство здравоохранения Таиланда сообщило, что число погибших в результате наводнения на юге Таиланда составило 170 человек. В провинции Сонгкхла зарегистрировано наибольшее число погибших — 131.

В Хатъяе, крупнейшем городе Сонгкхлы, в прошлую пятницу выпало 335 мм осадков, что является самым высоким показателем за один день за 300 лет, на фоне проливных дождей.

В соседней Малайзии, по данным национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями, в эвакуационных центрах всё ещё находятся около 18 700 человек. Метеорологические службы отменили в субботу предупреждения о тропическом шторме и продолжительных дождях, прогнозируя ясное небо на большей части страны.

Ранее сообщалось, что впридачу к наводнениям и оползням вблизи побережья индонезийского острова Суматра произошло сильное землетрясение магнитудой 6,6 баллов.

Вас также могут заинтересовать новости: