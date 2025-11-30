В издании предупредили, что ЕС рискует потерять эту карту вообще.

Последняя попытка президента США Дональда Трампа заставить Киев подписать невыгодное мирное соглашение с Москвой в очередной раз показала неспособность Европы влиять на ход событий в Украине и формировать свою же безопасность. Об этом пишет Financial Times.

Как отмечает издание, европейцы платят цену за 10 лет недостаточных инвестиций в оборону и за то, что так долго держались за защитный зонтик Америки.

"Европейские столицы помогли Украине пересмотреть некоторые наиболее вопиющие прокремлевские элементы мирного предложения США. Но инстинкты Трампа всегда подсказывают ему стать на сторону России, чтобы заключить сделку", - подчеркивают в материале.

Козырная карта Европы

В то же время Европа имеет одну большую козырную карту, а именно контроль над большинством активов российского центрального банка, которые заморожены с 2022 года.

"ЕС так долго колебался, как и использовать ли эту карту, что рискует потерять ее вообще. Последнее предложение Трампа предусматривало передачу большей части активов инвестиционному фонду США и Украины и фонда с Россией, а доходы поступали бы в США, а не в Европу. ЕС парализован собственным нежеланием рисковать и юридическими аргументами", - добавляют в FT.

Также Европейский Союз стал заложником Бельгии, где хранится большинство активов, которая опасается, что однажды, если РФ сможет вернуть деньги, она окажется в затруднительном положении.

В издании отмечают, что стремление ЕС придерживаться международного права является вполне обоснованным, но, учитывая, что не только Россия, но и администрация Трампа пренебрегают международными нормами, Европейский Союз должен рассмотреть чрезвычайные меры для поддержки Украины и собственной безопасности.

"Он (ЕС - УНИАН) должен реализовать планы по предоставлению Киеву 140 млрд евро в качестве аванса за российские репарации, связанный с заблокированными активами России, а другие союзники должны сделать то же самое. Это не будет означать конфискацию активов, что создало бы рискованный прецедент, поскольку суверенные права России на них останутся нетронутыми. Но это многолетнее финансирование станет поворотным моментом в обеспечении независимой европейской военной и бюджетной поддержки Украины", - заверили в публикации.

В частности, в сентябре немецкий канцлер Фридрих Мерц для Financial Times отмечал, что это стало бы выражением "выносливости" Украины и Европы. Однако это не аргумент в пользу продолжения войны, а инструмент для быстрого достижения мира путем повышения цены агрессии Путина и его максималистских требований, подчеркивают в FT.

Почему Европа боится предоставлять Украине замороженные активы РФ

"Заявление премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера о том, что схема кредитования задержит мирный процесс, является удобным, но он также выразил некоторые обоснованные опасения. Большинство активов, замороженных ЕС, хранятся в центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear, базирующемся в Брюсселе. Если Москва отвоюет эти активы, то ли в результате маловероятной победы в суде, то ли из-за окончания срока действия санкций ЕС, Euroclear и, соответственно, бельгийское правительство будут нести ответственность", - объясняется в материале.

Однако, как отмечают в Financial Times, лидеры ЕС могут либо согласиться возместить Бельгии риски, связанные с активами, либо вывести этот вопрос из-под контроля страны, переведя все соответствующие активы, обязательства и доходы отдельному юридическому лицу за пределами Бельгии.

"Первый вариант вызывает сопротивление правительств ЕС, которые испытывают нехватку средств, хотя, не передавая российские активы Украине, их налогоплательщики остаются уязвимыми. Второй вариант потребует регуляторного акта для отделения активов и готовности государства-члена ЕС принять новое юридическое лицо. Но ЕС пора действовать. На кону стоит не только выживание Украины, но и будущее европейской безопасности", - подытожили в материале.

Европа и Украина - последние новости

Ранее член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин раскрыл, кто даст деньги Украине для помощи в войне с РФ. По его словам, первой может выделить средства под замороженные росактивы Великобритания, которая не является членом Европейского Союза с начала 2020 года.

"Наши с вами друзья-европейцы живут между двумя большими эмоциями - эмоцией страха и эмоцией жадности. В зависимости от того, какая эмоция преобладает, они принимают те или иные решения", - подчеркнул Пендзин.

В то же время The Economist писал, что Европа слишком медленная, а Украине нужна помощь здесь и сейчас. По словам журналистов, если Европа не перейдет к более активным шагам, помощь может прийти слишком поздно, чтобы спасти Украину.

