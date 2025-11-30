Оба продукта богаты белком и другими необходимыми для организма веществами.

И курица, и лосось - отличные источники белка. Но чтобы выбрать, какой продукт полезнее именно для вас, нужно знать ключевые различия между ними. Об этом пишет Verywellhealth в материале, содержание которого проверила и подтвердила диетолог Карина Толентино.

Отмечается, что согласно исследованию, которое вышло на страницах Wiley Online Library, для тех, кто стремится похудеть или нарастить мышечную массу, курица, вероятно, является немного лучшим вариантом, чем лосось.

Если сравнить порции этих приготовленных продуктов массой 100 граммов, то, по данным Министерства сельского хозяйства США, распределение калорий и белков выглядит так: в куриной грудке 187 калорий и 33 грамма белка, а в лососе - 206 калорий и 22 грамма белка.

В то же время лосось славится тем, что содержит полезные для сердца омега-3 жирные кислоты. И хотя эта рыба довольно жирная в отличие от курицы, но этот жир, как показывает исследование, вышедшее на страницах MDPI, чрезвычайно полезен в умеренных дозах.

А вот что касается жиров, которые содержат куриные бедра и крылышки, то, как говорится в материале, они в основном насыщенные, а следовательно, не представляют особой ценности для здоровья.

Лосось также является прекрасным источником витамина D, который помогает усваивать кальций, и витамина B12, который участвует в выработке эритроцитов. Между тем курица является лучшим источником ниацина (витамина B3), который нужен для пищеварения, функционирования нервной системы и тому подобное.

В статье отмечается, что нельзя однозначно сказать, что полезнее лосось или курица, ведь для полноценного питания важно разнообразие. Поэтому и тот, и другой продукт должны быть в рационе. Если вы будете потреблять курицу и лосось, вы будете обеспечивать организм и качественным нежирным белком, и полезными для сердца жирами.

Что касается жирной рыбы, то Американская ассоциация сердца рекомендует употреблять не менее двух порций в неделю, чтобы получить максимальную пользу для сердечно-сосудистой системы. Однако эксперты предостерегают, чтобы это не был только лосось - его следует чередовать с другими сортами рыбы, чтобы не превысить рекомендованных лимитов содержания определенных загрязняющих веществ (таких как ртуть).

Ранее УНИАН писал, какая рыба самая полезная для сердца и мозга. Диетологи составили список из 6 полезных видов, которые уменьшают воспаление, поддерживают работу мышц и нервов и снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний. В перечень вошли лосось, сардины, форель, сельдь, анчоусы и арктический голец.

