Пара побывала вместе на одном мероприятии.

Экс-участница "Холостяка-14" Виточка, которая вылетела в первых выпусках, неожиданно показалась с главным героем прошлого сезона, ветераном и блогером Александром "Тереном" Будько.

Виточка не получила розу от Тараса Цымбалюка еще на первой церемонии, впрочем, это не помешало ей запомниться зрителям. К слову, большинство из них были разочарованы не проходом девушки, отмечая что эта участница пришла не на тот сезон.

По мнению пользователей соцсетей, Виточка могла бы стать фавориткой Александра Терена. Разговоры в сети даже заставили ветерана пригласить девушку на свидание. В конце концов эта встреча состоялась.

Видео дня

Виточка опубликовала новое фото в своем блоге в Instagram, на котором засветилась с Тереном. Бывший герой "Холостяка", как и обещал, подарил красную розу девушке.

"Даже во тьме видно хороших людей", - сказал Александр при встрече.

Поэтому на кадре пара позировала уже с розой. Оба были одеты в традиционные наряды, ведь были вместе на мероприятии, посвященном празднованию Дня Андрея.

К слову, после своего вылета из "Холостяка-14" Виточка рассказала, обижается ли на Цымбалюка, который так и не дал ей розу.

Вас также могут заинтересовать новости: