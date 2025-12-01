Колбасные изделия содержат много соли и другие добавки.

Колбасные изделия - это удобный источник белка, особенно для людей, которые вынуждены брать еду с собой. Важно не употреблять их в избыточных количествах, так как это может повысить кровяное давление.

Издание Very Well Health выяснило, почему употребление колбас может повысить давление

Регулярное употребление колбасных изделий может повысить давление по двум причинам. Одна из них - высокое содержание натрия (соли).

Диетолог из Медицинского центра Уэкснера при Университете штата Огайо Лаура Демроуз объяснила:

Переработанные мясные продукты, в том числе колбасные изделия, содержат большое количество соли, которая повышает кровяное давление. Продукты с высоким содержанием натрия могут вызывать задержку воды в организме, что увеличивает объем крови и напрямую влияет на кровяное давление.

Они также содержат добавки, которые могут повлиять на состояние артерий.

"Многие виды переработанного мяса содержат нитраты или нитриты, которые помогают продлить срок хранения и сохранить свежесть. К сожалению, они также могут играть роль в повышении кровяного давления, сужая артерии", - сказала Демроуз.

Многочисленные исследования подтвердили, что нитриты и нитраты, содержащиеся в переработанном мясе, могут способствовать повышению кровяного давления.

Сколько колбасы можно есть в день

Американская ассоциация сердца рекомендует не более 2300 миллиграммов в день, а для большинства взрослых оптимально не более 1500 миллиграммов.

"Если у человека уже есть проблемы с гипертонией, ему следует ограничить потребление натрия до менее 2000 миллиграммов в день", - говорит Демроз.

По ее словам, в большом бутерброде с ветчиной содержится около 750 миллиграммов натрия.

Какой вид колбасы самый вредный

Если у вас уже диагностирована гипертония, регулярное употребление мясных деликатесов может представлять больший риск. Однако некоторые виды колбасных изделий безопаснее для артериального давления, чем другие.

"Переработанное красное мясо хуже, чем птица, и чем выше содержание натрия и степень переработки, тем хуже", - сказала диетолог Кливлендской клиники Джулия Зумпано.

Самые вредные колбасы:

салями;

болонская или болонья;

ветчина;

пастрами;

пепперони.

Чем можно заменить колбасу

Демроз отметила, что есть несколько способов изменить потребление мясных деликатесов так, чтобы это пошло на пользу здоровью вашего сердца:

Покупать мясные деликатесы из индейки или курицы с маркировкой "с пониженным содержанием натрия" или "с низким содержанием натрия". Перейти на мясные деликатесы "без добавления нитритов/нитратов". Покупать некопченые мясные деликатесы. Выбирать тонко нарезанные мясные деликатесы. Покупать мясные деликатесы, содержащие менее 350 миллиграммов натрия на порцию весом 56 граммов.

