Планируется согласовать вопросы, которые остались "подвешенными" после переговоров в Женеве неделю назад.

В США началась встреча украинской делегации с американцами, посвященная обсуждению спорных вопросов по миру с Россией. Соответствующее заявление в своем Телеграм сделал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

"Нахожусь на постоянной связи с Президентом Украины. Есть четкие директивы и приоритеты - защита украинских интересов, предметный диалог и движение вперед на основе наработок, достигнутых в Женеве", - написал он.

Умеров подчеркнул, что украинская делегация работает ради достижения "реального мира" и "гарантированной безопасности". По итогам сегодняшних переговоров делегация сделает доклад президенту, добавил чиновник.

