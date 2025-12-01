Казалось бы, это просто суеверие, но на деле эффект объясняется физикой и наукой.

Многие пользователи бытовой техники замечали странное явление: если пульт перестает работать, зачастую самый простой способ его "оживить" – слегка ударить или встряхнуть

Казалось бы, это просто суеверие, но на деле эффект объясняется физикой и наукой, пишет SlashGear. Вот что говорят исследователи и инженеры, которые изучают поведение одноразовых батареек.

Как работают одноразовые батарейки

Одноразовые батарейки (щелочные или литиевые) содержат анод, катод и электролит, которые вместе создают электрический ток. При использовании батареи химические реакции понемногу истощают ее способность выдавать напряжение.

Со временем между металлическими контактами батарейки и устройством образуется тонкая оксидная пленка, которая ухудшает проводимость. Этот невидимый слой может полностью блокировать поток энергии – и пульт перестает реагировать на нажатия.

Поэтому легкий удар или встряска пульта может восстановить контакт между батарейками и пружинами, нарушив или сдвинув окисную пленку. Временами такая "починка" позволяет батарейкам на короткое время снова выдать ток и заставить пульт работать.

Кроме того, есть предположение, что при встряске внутренние компоненты батареи смещаются настолько, что часть оставшейся энергии позволяет пульту работать на короткое время.

Важно понимать, что подобный "ремонт" работает не всегда и не заменяет полноценную замену батареек. Если элемент питания полностью разряжен или сильно окислен, удар не поможет.

Тем не менее, для устройства с проблемой контакта – это один из самых быстрых и простых способов восстановить работу без замены элементов питания.

