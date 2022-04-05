России грозит исторический дефолт, если она решит не платить долги из собственных резервов.

США запретили правительству России выплатить держателям своего суверенного долга более 600 миллионов долларов из резервов в американских банках.

Таким образом Вашингтон имеет цель усилить давление на Москву, пишет Reuters.

Согласно санкциям, введенным после вторжения России в Украину 24 февраля, валютные резервы российского Центрального банка в финансовых учреждениях США были заморожены.

Однако Министерство финансов США позволяло российскому правительству использовать эти средства для осуществления купонных платежей по суверенным долгам, номинированным в долларах, в каждом отдельном случае.

По словам представителя Минфина США, в понедельник, когда пришло время совершения одного из крупнейших платежей, включая 552,4 миллиона долларов основной суммы по облигациям с наступающим сроком погашения, правительство США решило прекратить доступ Москвы к замороженным средствам.

В понедельник также должен был быть оплачен купонный платеж на сумму 84 миллиона долларов США по суверенным долларовым облигациям 2042 года.

По словам представителя Минфина США, этот шаг должен был заставить Москву принять трудное решение относительно того, будет ли она использовать доллары, к которым имеет доступ, для выплат по долгу, либо для других целей, включая поддержку своих военных действий.

России грозит исторический дефолт, если она решит этого не делать.

"Россия должна выбирать между исчерпанием оставшихся ценных долларовых резервов или поступлением новых доходов, или дефолтом", - сказал представитель Минфина.

Американский банк JPMorgan Chase, который до сих пор обрабатывал платежи как банк-корреспондент, был остановлен Министерством финансов, сообщил источник, знакомый с этим вопросом. Отмечается, что банк-корреспондент обрабатывает купонные выплаты из России, направляя их платежному агенту для распределения среди зарубежных держателей облигаций.

У России есть 30-дневный льготный период для осуществления платежа, сообщил источник.

Как отмечает Reuters, Россия действительно имеет средства, чтобы платить из резервов, поскольку санкции заморозили примерно половину из около 640 миллиардов долларов в золотовалютных резервах России.

Решение Минфина США усилит давление на фоне того, что США и Европа планируют на этой неделе ввести новые санкции, чтобы наказать Москву за убийства мирного населения в Украине.

Ранее Россия, имеющая в обращении 15 международных облигаций номинальной стоимостью около 40 миллиардов долларов, смогла избежать дефолта по своему международному долгу, несмотря на беспрецедентные санкции Запада. Но задача становится тяжелее, отмечает Reuters.

"Вообще они пытаются оказать еще большее давление на РФ, чтобы исчерпать внутренние валютные резервы. Если им удастся это сделать, очевидно, это лишает Россию возможности использовать эти доллары для других видов деятельности, по сути, для финансирования войны", - говорит юрист из санкций компании Gibson Dunn в Гонконге Дэвид Волбер.

В последний раз России разрешили осуществить купонную выплату в размере 447 миллионов долларов по суверенным долларовым облигациям 2030 года в прошлый четверг, что стало по крайней мере пятым таким платежом с начала полномасштабного вторжения 24 февраля.

Если Россия не осуществит ни одной из будущих выплат по облигациям в заранее определенные сроки, либо заплатит в рублях, где должны быть доллары, евро или другая валюта, это будет означать дефолт.

Хотя Россия пока не может получить доступ к международным рынкам заимствований через санкции, дефолт не позволит ей получить доступ к этим рынкам до тех пор, пока задолженность перед кредиторами не будет полностью погашена, а любые судебные дела, связанные с дефолтом, не будут решены.

Как сообщал УНИАН, из-за вторжения России в Украину в Европейском Союзе утвердили отключение определенного количества российских банков от SWIFT. Это решение было поддержано и другими странами, в том числе США и Японией.

Также в Евросоюзе и США официально ввели санкции против Центрального банка РФ и закрыли авиапространство для российских авиакомпаний, и согласовали санкции против олигархов и бизнесменов, приближенных к Путину.

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