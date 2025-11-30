Обновление происходит постепенно, поэтому новая функция доступна пока не всем.

Google начала развёртывать обновлённую навигацию в Google Maps с интеграцией Gemini - голосового помощника, который приходит на замену Google Assistant.

Как сообщает 9to5Google, теперь во время поездок можно управлять навигацией и запрашивать информацию в более разговорном режиме, не отвлекаясь от дороги.

Привычный микрофон Google Assistant в правом верхнем углу карты заменён значком Gemini. Помощник можно вызвать нажатием на иконку или просто голосовым "Окей Google".

Видео дня

Gemini отвечает за навигацию, поиск мест и уточняющие вопросы по маршруту, например, подскажет следующую развязку, уточнит погоду в месте назначения или найдёт кафе по пути.

Можно просить показать альтернативные маршруты, остановить навигацию, добавить промежуточную точку или уточнить время работы заведения. Система также сообщает о дорожных происшествиях вроде пробок, ремонта или аварий.

Помощник стал заметно гибче в поиске, теперь можно формулировать запрос "по-человечески", например: "Найди кафе возле моего маршрута, где есть тирамису".

Кроме того, Gemini умеет работать с Gmail и календарём, например, кратко пересказать письмо или создать событие, пока пользователь находится за рулём. Поддерживаются и базовые команды вроде звонков и запуска музыки через Spotify.

Обновление распространяется постепенно, поэтому функция появится не у всех одновременно.

Ранее мы рассказывали, что в Google "Картах" появилась сверхполезная функция, которая сохранит вашу батарею. В компании говорят, что она может добавить до четырех часов работы устройства при навигации.

Вас также могут заинтересовать новости: