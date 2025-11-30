Эксперты не советуют покупать новый смарт-телевизор, если у него нет этих портов

Даже самый продвинутый Smart TV теряет половину возможностей, если у него отсутствуют правильные порты.

При выборе нового телевизора большинство сначала смотрит на диагональ, качество картинки или наличие "умных" функций. Но один из самых важных пунктов – это набор портов. От него зависит, какие устройства вы сможете подключать сейчас и в будущем.

Эксперты SlashGear не советуют покупать новый смарт-телевизор, если у него нет этих портов.

HDMI – обязательный минимум

HDMI остается ключевым разъёмом в любом современном телевизоре. Через него подключают игровые консоли, медиаплееры, звуковые панели и даже ПК.

Однако важно учитывать не только наличие HDMI, но и его версию:

HDMI 1.4 ограничен Full HD и 60 Гц.

HDMI 2.1 обеспечивает полноценную поддержку 4K и высокую частоту обновления до 120 Гц – это важно для игр, спорта и фильмов.

Поэтому если есть возможность, выбирайте телевизор с портом HDMI 2.1 – так вы сможете раскрыть весь потенциал своего Smart TV и подключаемых гаджетов. Старые версии HDMI таких возможностей уже не дают.

USB – не просто "для питания"

Возможно, USB-порты больше ассоциируются с ПК, чем с телевизорами, но вас может удивить, насколько они полезны. Они позволяют подключать флешки и внешние диски, чтобы напрямую воспроизводить фильмы, фото и музыку.

Перед покупкой стоит убедиться, что USB поддерживает передачу данных, а не является "зарядным" портом. Желательно наличие USB 2.0 или выше.

К слову, количество портов тоже важно. Как показывает практика, одного HDMI-порта часто недостаточно: пользователи подключают к ТВ консоль, саундбар, приставку или ПК. В противном случае придется постоянно переключать кабели.

Ранее эксперты рассказывали о процедуре на телевизоре, которую нужно проводить каждые несколько месяцев. Как и на телефоне или компьютере, перегруженный кэшможет перегружать системы и снижать быстродействие.

УНИАН объяснял, в чем разница между дешевыми и дорогими телевизорами – и есть ли она вообще. Есть несколько характеристик, по которым определяется "качество" телевизора.

