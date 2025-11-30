Православный праздник сегодня в народе называют Наумов день.

1 декабря по новому календарю Церковь вспоминает святого Наума - мудрого пророка, имя которого связывают с учением, удачей и добрым началом. В народе этот день наделяют особыми приметами, традициями и запретами. О них, а также какой сегодня праздник церковный отмечают по старому стилю - читайте дальше.

Какой сегодня церковный праздник в Украине

Православный праздник 1 декабря (14 декабря - в староцерковном календаре) посвящен памяти святого Наума.

Наум был одним из 12 малых пророков и считается покровителем людей, занятых умственным трудом. Он жил в VIII-VII веках до н.э. в Израиле, о его жизни известно немного.

Малыми пророками называют авторов ветхозаветных книг пророчеств, но малые они не по значимости, а потому, что их книги короче, чем труды великих пророков - Исайи, Иеремии, Иезекииля и Даниила.

Пророчества Наума посвящены гибели ассирийской столицы Ниневии. Этот город был известен идолопоклонством, жестокостью и колдовством. Одно время его жители покаялись, но потом вернулись к прежнему образу жизни. Наум предсказал, что Ниневию разрушит наводнение. Так и случилось: сначала город на три года взяли в осаду войска мидийского и вавилонского царей, а после разлив реки Тигр подмыл крепостные стены. Воины ворвались в город и уничтожили его. Понимая неизбежность гибели, царь Сарданапал приказал разжечь огромный костер и бросить в него все сокровища, а после вошел в огонь сам.

Кого сегодня почитают еще по новому стилю - вспоминают праведного Филарета Милостивого, а также мученика Ананию Персидского.

Какой сегодня православный праздник по старому стилю

По юлианскому календарю сегодня вспоминают мучеников Платона и Романа - ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю и историю этого дня.

О чем просят в молитвах 1 декабря, традиции дня, что сегодня нельзя делать

1 декабря с молитвами обращаются к святому пророку Науму - его, как уже говорили, издавна считают покровителем ученых, учителей и учеников. Отсюда и пошла народная поговорка: "Придет Наум - наведет на ум". В старину в это время шли в храм, чтобы получить благословение на учебу детей. У пророка просят дать детям усердие и легкость в обучении.

В народе день называют Наумов и считают его лучшим временем для начала учебы и любых важных начинаний - все, что начато 1 декабря, принесет успех.

В церковный праздник 1 декабря следует избегать ссор, грубости, злословия, зависти или лени.

Продолжается Рождественский пост - тем, кто постится, в этот день разрешаются блюда без масла.

Народные запреты дня главным образом касаются учебы и книг - считается, что любая небрежность в отношении знаний может лишить человека "ума-разума". Поэтому 1 декабря не рекомендуется:

хвастаться успехами в учебе, показывать тетради с оценками - можно "отбить" охоту к учёбе;

перехваливать учеников или детей - чтобы не сглазить;

есть во время чтения или уроков - так можно "заесть" память.

Также не советуют оставлять книги и тетради открытыми, особенно на ночь - по поверьям, вместе со страниц уходят мысли и удача. Все, что связано с умственным трудом в Наумов день, требует уважения и аккуратности, тогда знания будут "липнуть", а дела - спориться.

Приметы 1 декабря

По приметам дня можно предсказать, какой будет зима и даже весна:

погода пасмурная и холодная - зима будет лютой;

муха или комар появились в доме - жди оттепель;

вороны ходят по земле - к потеплению;

ветер с севера - будут крепкие морозы, весна придет поздно и будет холодной;

глухой лай собак - к снегопаду.

Наблюдали за луной: круги вокруг месяца - это к сильным морозам, а если месяц "в рукавицах" (с боковыми столбами) - снег сойдет только в конце марта.

