Певец не скрывает своих чувств.

Популярный украинский певец Меловин поделился новыми фото со своим бойфрендом Петром Злотей, который недавно сделал ему предложение.

Артист выложил новые фото в своем блоге в Instagram, на которых засветился со своим избранником. Пара позировала в лифте, где и сделала совместные селфи.

На одном из кадров Петр нежно целует парня в щеку, а Меловин улыбается в камеру. Оба имеют очень влюбленный и счастливый вид. Ребята не сдерживали свои чувства, демонстрируя теплые отношения и близость после недавнего предложения руки и сердца.

"Мур, мур, мур, мур", - подписал кадры Меловин.

Помолвка Меловина - что известно

Меловин долгое время не афишировал свою личную жизнь, неоднократно заявляя, что он холостяк. Именно поэтому его помолвка ошеломила многих поклонников.

В конце ноября артист сообщил, что ему сделали предложение и он сказал заветное "да". Избранником представителя Украины на "Евровидении-2018" стал парамедик Петр Злотя, который служил в горячих точках таких, как Часов Яр и Бахмут.

Новость о помолвке певца вызвала настоящий скандал в сети. Меловина обвинили в хайпе на военной теме - он резко ответил хейтерам.

