Южный океан содержит около 80% тепла, поглощаемого всеми океанами.

Южный океан, окружающий Антарктиду, может однажды "подложить свинью" человечеству, борящнмуся с глобальным потеплением. С начала промышленной революции люди высвободили в атмосферу огромное количество тепла, более 90% которого поглощено морем, но рано или поздно оно вернется.

Издание Live Science пишет, что новые исследования ученых показывают, что "отрыгивание" тепла может быть довольно-таки резким.

В сценарии, при котором человечество сокращает выбросы парниковых газов и переходит к "чистому отрицательному балансу", удаляя из атмосферы загрязняющие вещества, приводящие к потеплению, глобальные температуры падают. Но Южный океан, который содержит около 80% тепла, поглощаемого всеми океанами, может извергнурть накопленное тепло, что приведет к потеплению на планете с той же скоростью, что и сейчас. Тепловое извержение будет продолжаться не менее века.

При этом отмечается, что человечество не сможет ничего сделать, чтобы остановить такое "отрыгивание", потому что потепление будет вызвано уже накопленным теплом. В то же время внезапное "отрыгивание" не является достоверным - это прогноз, который помогает понять, как планета может реагировать на деятельность человека.

"Вопрос в том, как климатическая система, и в частности океан, отреагирует на сценарии, при которых мы удаляем CO2 из атмосферы и когда мы имеем чистый глобальный охлаждающий эффект", - сказала докторант по океанографии в немецком Центре океанических исследований GEOMAR Helmholtz в Киле Свеня Фрей.

В сценарии, смоделированном учеными, концентрация CO2 в атмосфере ежегодно увеличивается на 1%, пока общее количество не станет в два раза больше, чем было на планете до промышленной революции. Затем технологии отрицательных выбросов снижают концентрацию углерода на 0,1% в год, в результате чего атмосфера, суша и океаны охлаждаются.

Но в Южном океане начинает происходить нечто необычное. Его поверхность становится холоднее, но также и более соленой из-за образования нового морского льда. Дело в том, что при замерзании морская вода высвобождает соль, которая затем поглощается окружающими водами и делает поверхностный слой более тяжелым.

"В то же время у нас есть эти теплые, более глубокие воды. В какой-то момент водная толща становится нестабильной, и тогда происходит глубокая конвекция", - объясняет Фрей.

