Компания Xiaomi раскрыла план дальнейшего развертывания HyperOS 3 на базе Android 16 для своих устройств. Новая прошивка включает глубокую интеграцию ИИ, интерактивную область HyperIsland, обновленный интерфейс и улучшения безопасности
В этом списке перечислены относительно старые смартфоны, включая серию Xiaomi 14 и Redmi Note 14, а также парочку бюджетных Poco. Все они получат стабильное обновление HyperOS 3.0 в декабре.
Xiaomi
- Xiaomi Pad Mini
- Xiaomi MIX Flip
- Xiaomi 14
- Xiaomi 14 Ultra
- Xiaomi 14T Pro
Redmi
- Redmi Note 14 4G
- Redmi Note 14 Pro 4G
- Redmi 14C
- Redmi 14/13X
- Redmi Pad 2 4G
- Redmi Pad 2 (Wi-Fi)
POCO
- POCO F6 Pro
- POCO X6 Pro
- POCO M7
- POCO M6
Согласно официальному объявлению Xiaomi, этот список актуален не только для Китая, но и для глобальных версий устройств.
Следующая волна растянется с декабря 2025 года по март 2026-го. В этот период апдейт выйдет для серий Xiaomi 13, Redmi Note 13 и более старых устройств.
При этом известно, что некоторые устройства Xiaomi получат версию HyperOS 3 на базе устаревшей Android 15. В течение какого-то времени они продолжат получать обновления безопасности, но останутся без новых функций.