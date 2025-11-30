Эти телефоны Xiaomi, Redmi и POCO получат HyperOS 3 в декабре / фото Xiaomi

Компания Xiaomi раскрыла план дальнейшего развертывания HyperOS 3 на базе Android 16 для своих устройств. Новая прошивка включает глубокую интеграцию ИИ, интерактивную область HyperIsland, обновленный интерфейс и улучшения безопасности

В этом списке перечислены относительно старые смартфоны, включая серию Xiaomi 14 и Redmi Note 14, а также парочку бюджетных Poco. Все они получат стабильное обновление HyperOS 3.0 в декабре.

Xiaomi

  • Xiaomi Pad Mini
  • Xiaomi MIX Flip
  • Xiaomi 14
  • Xiaomi 14 Ultra
  • Xiaomi 14T Pro

Redmi

  • Redmi Note 14 4G
  • Redmi Note 14 Pro 4G
  • Redmi 14C
  • Redmi 14/13X
  • Redmi Pad 2 4G
  • Redmi Pad 2 (Wi-Fi)

POCO

  • POCO F6 Pro
  • POCO X6 Pro
  • POCO M7
  • POCO M6

Согласно официальному объявлению Xiaomi, этот список актуален не только для Китая, но и для глобальных версий устройств. 

Следующая волна растянется с декабря 2025 года по март 2026-го. В этот период апдейт выйдет для серий Xiaomi 13, Redmi Note 13 и более старых устройств.

При этом известно, что некоторые устройства Xiaomi получат версию HyperOS 3 на базе устаревшей Android 15. В течение какого-то времени они продолжат получать обновления безопасности, но останутся без новых функций.

