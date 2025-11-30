В списке есть аппараты из бюджетного сегмента, например, серия Poco M.

Компания Xiaomi раскрыла план дальнейшего развертывания HyperOS 3 на базе Android 16 для своих устройств. Новая прошивка включает глубокую интеграцию ИИ, интерактивную область HyperIsland, обновленный интерфейс и улучшения безопасности

В этом списке перечислены относительно старые смартфоны, включая серию Xiaomi 14 и Redmi Note 14, а также парочку бюджетных Poco. Все они получат стабильное обновление HyperOS 3.0 в декабре.

Xiaomi

Xiaomi Pad Mini

Xiaomi MIX Flip

Xiaomi 14

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 14T Pro

Redmi

Redmi Note 14 4G

Redmi Note 14 Pro 4G

Redmi 14C

Redmi 14/13X

Redmi Pad 2 4G

Redmi Pad 2 (Wi-Fi)

POCO

POCO F6 Pro

POCO X6 Pro

POCO M7

POCO M6

Согласно официальному объявлению Xiaomi, этот список актуален не только для Китая, но и для глобальных версий устройств.

Следующая волна растянется с декабря 2025 года по март 2026-го. В этот период апдейт выйдет для серий Xiaomi 13, Redmi Note 13 и более старых устройств.

При этом известно, что некоторые устройства Xiaomi получат версию HyperOS 3 на базе устаревшей Android 15. В течение какого-то времени они продолжат получать обновления безопасности, но останутся без новых функций.

