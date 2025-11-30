Россияне все больше полагаются на драгоценный металл в попытках заменить им нефть для финансирования войны.

Из-за санкций, стремительной инфляции и нехватки рабочей силы Россия все больше полагается на давний и один из самых стабильных товаров, чтобы поддержать свою экономику в условиях войны - это золото, которое Россия продолжает добывать в Центральной Африке, пишет The Telegraph.

Издание отметило, что РФ накапливает золото уже почти два десятилетия, и сейчас оно на одном уровне с нефтью играет ключевую роль в финансировании военной машины Путина. По данным издания, преемники "Вагнер Групп" взяли под контроль шахты в Центральноафриканской Республике, где они получили жестокую репутацию, из-за готовности защищать добычу всеми доступными средствами. Известно о ряде инцидентов, сопровождающих добычу с тех пор, как "Вагнер" в 2021 году взял под контроль шахту и ее золотые месторождения стоимостью 1 млрд долларов.

Авторы добавили, что в Буркина-Фасо российская компания "Нордголд" в начале этого года получила выгодную лицензию на добычу золота на месторождении Ниу в провинции Курвеого. Это будет третьим предприятием, которые она уже эксплуатирует в этой стране.

Также отмечается, что в Мали военная хунта, поддерживаемая Кремлем, этим летом начала строительство золотоочистительного завода совместно с российским конгломератом Yadran Group. Завод будет иметь мощность 200 тонн и, как ожидается, станет центром переработки для всего региона.

Как говорится в статье, Россия усиливает свое участие в торговле золотом по всему африканскому континенту.

"Золото легко физически перемещать и контрабандой вывозить, избегая контроля и бумажных следов обычных финансовых сетей. Его легко переплавить, легко скрыть его происхождение и легко отмыть на хорошо отлаженных черных рынках", - добавили журналисты.

Они добавили, что это делает золото "полезным инструментом для российского государства и его предприятий, чтобы обойти западные санкции, если они хотят получить доступ к иностранной валюте или совершать международные покупки после того, как их исключили из большей части мировой финансовой системы".

При этом в прошлом месяце, после введения американских санкций против крупнейших российских нефтяных компаний, золото стало для РФ еще важнее после того, как в прошлом месяце Дональд Трамп фактически внес в черный список две крупнейшие российские нефтяные компании.

По оценке профильного эксперта исследовательского института RAND Europe Джона Кеннеди, золото никогда не было "настолько важным для России".

В статье авторы отметили, что Россия накапливала золото длительное время, и начала его использовать после полномасштабного вторжения в Украину.

"Золото имеет решающее значение для управления растущим экономическим давлением, которое включает увеличение бюджетного дефицита и новые санкции против основных нефтяных экспортных компаний. Россия также очень заинтересована в использовании золота для доступа к международным рынкам", - сказал эксперт.

К тому же Россия имеет огромные внутренние месторождения золота, и в последние годы добывает более 300 тонн ежегодно. Но спрос на этот металл и его полезность настолько велики, что он также стал "основой российского присутствия в Африке". И поэтому доступ к золотым приискам часто вписывали в стратегические соглашения о предоставлении помощи по безопасности африканским лидерам.

Присутствие россиян в Африке

Напомним, что Россия формирует в Африке лояльную к себе элиту. Как рассказывали в ГУР, россияне используют образовательные и молодежные программы для долгосрочного влияния.

При этом "Африканский корпус", которым руководит российское Минобороны, не смог повторить финансовый и политический успех предшественников - ЧВК "Вагнер". Правительства африканских стран, которые полагаются на россиян в борьбе с группировками, испытывают недовольство и все чаще обращаются за помощью к представителям США.

