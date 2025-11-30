Так бывает, что даже товар отличного качества не находит своего покупателя.

На автомобильном рынке всегда была высокая конкуренция. А с появлением "китайцев" выбор у потребителей значительно расширился. Это привело к ситуации, когда даже очень хорошие модели от популярных брендов не пользуются особым спросом.

Издание Topspeed проанализировало имеющиеся в открытом доступе данные по продажам авто и составило список из 10 наименее продаваемых авто, которые на самом деле незаслуженно обделены вниманием покупателей. Вот этот список:

Mini Hard-Top 2-Door . Хотя на рынке есть спрос на компактные сити-кары, эта модель почему-то не нашла своего покупателя. Машину критикуют за тесноту и непрактичность. Jeep Compass В сегменте компактных кроссоверов конкуренция уж слишком велика. И в зависимости от потребностей клиента у Jeep Compass всегда находится лучшая альтернатива. Mercedes-Benz SL . Это старожил в модельной линейке Mercedes. Но эта машина, как и вся продукция бренда, страдает от одной проблемы - заоблачно высокой цены. Nissan Versa Sedan . Это хорошее бюджетное авто, предлагающее самые базовые технологии. Но что, когда базовый вариант - это не то, что всем нужно? Особенно, когда можно доплатить лишь немного больше и получить значительно более продвинутое авто. Ford Mustang . Медленные продажи Ford Mustang является трендом последних нескольких лет. Причина преимущественно в цене. Volvo XC90 . Скрытая жемчужина премиум-класса, которую не замечают на фоне громко распиаренных конкурентов от BMW и Lexus. Ауди А6 . Главная беда этой модели в том, что рынок в целом теряет интерес к роскошным седанам. Audi A4 . Популярность модели за последние годы снизилась из-за проблем с надежностью и ряда других проблем. Также свою роль сыграл постоянный успех других немецких автопроизводителей - BMW и Mercedes-Benz. Maserati Grecale . Попытка компании выйти на рынок внедорожников, вероятно, несколько запоздала. Этот пирог давно поделен, и для Maserati места за столом уже не осталось. Jaguar F-PACE . В этой машине на самом деле все прекрасно. Чем она не угодила покупателям - настоящая загадка.

Как писал УНИАН, компания Volkswagen "монополизировала" автомобильный рынок Германии. В первой десятке самых продаваемых моделей на крупнейшем рынке Европы оказались четыре представителя бренда. Причем все в первой пятерке.

Также мы рассказывали о 5 внедорожниках, которые не переживут 2025 год и будут сняты с производства.

