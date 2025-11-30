Госсекретарь США сделал заявление перед началом переговоров с украинской делегацией.

Разработанное США "мирное соглашение", детали которого сегодня обсуждают в Майами, должно не только положить конец войне в Украине, но и откроет путь к экономическому процветанию Украины. Об этом во вступительном слове перед началом переговоров заявил государственный секретарь США Марко Рубио.

"Украина имеет огромный экономический потенциал, огромные возможности для настоящего процветания. Очевидно, этого нельзя достичь посреди такой войны. Но только окончание войны не приведет к этому. Поэтому это не только о мирном плане, это о создании пути вперед, который ведет к суверенной, независимой и процветающей Украине", - сказал главный дипломат США.

По словам Рубио, Украина и США уже достигли значительного прогресса в согласовании своих позиций по конфигурации "мирного плана", поэтому он надеется, что сегодняшняя встреча даст еще больший результат.

Видео дня

Переговоры в Майами: что нужно знать

Как писал УНИАН, Белый дом планирует во время переговоров в Майами устранить ключевые разногласия с Украиной по двум основным положениям американского "мирного плана" - территориальным вопросам и гарантиям безопасности.

Переговоры состоятся в дорогом гольф-клубе Witkoff Shell Bay в Майами, где украинскую делегацию возглавляет секретарь СНБО Рустем Умеров. В ее состав также входят заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, посол Украины в США Ольга Стефанишина, начальник Генерального штаба Андрей Гнатов, а также представители украинских спецслужб. Американскую сторону будут представлять госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер.

Ожидается, что на следующей неделе Уиткофф и Кушнер повезут согласованный "мирный план" показывать Путину.

Вас также могут заинтересовать новости: