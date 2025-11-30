Видео, в котором девушка призывает заключить мир, обсуждают весь день.

Украинская блогерша "Бонька" из Ивано-Франковска вызвала волну обсуждений в сети своим заявлением о необходимости подписания с Российской Федерацией мирного договора.

На днях девушка, которая имеет более 746 тысяч подписчиков в TikTok, опубликовала видео, в котором в грубой форме "послала" всех, кто не хочет подписания "мира". "Вы уже так з**бали своими землями. Уже сколько жизней унесла эта война, сколько родителей похоронили своих детей, что я не знаю, как у вас наглости хватает что-то говорить о каких-то землях", - заявила она.

Впоследствии видео начали распространять в украинских Telegram-каналах, а на страницах блогерши в социальных сетях появилось множество эмоциональных комментариев:

"А тебе тот мир кто-то гарантирует?".

"Ага, потом через три года будет в Киеве и в Одессе".

"Да не в землях вопрос, Вы его пункты читали? Нам всем конец, если его подпишут. Я из Днепра и очень не хочу именно этого договора. А у нас через день фигачат, и что?".

"И что ты скажешь семьям тех, кто погиб за эти земли?".

"Поддерживаю! А еще лучше, чтобы все, кто против - оружие в руки и на фронт!".

"Люди не понимают, что дальше будет только хуже".

"Спрашивать о мирных договорах нужно тех, кто воюет!".

Сегодня "Бонька" опубликовала новое обращение, в котором подтвердила свое заявление, добавив, что ее слова касаются "тех, кто на первое место ставит вопрос земли, а не человеческие жизни":

"Самое главное у нас сейчас - сохранение человеческих жизней. Чтобы ребята, которые защищают нашу страну, имели возможность вернуться домой живыми, к своим семьям, чтобы дети и гражданские не погибали каждый день под обстрелами. Если есть сейчас возможность подписать мирный договор, чтобы хотя бы полгода-год пожить в покое, и чтобы люди увидели свои семьи, то нужно это делать. Уже в дальнейшем, конечно, возвращать свои земли. Надеюсь, это можно будет сделать дипломатическим путем, чтобы каждый день не гибли украинцы".

Под этим роликом также уже можно увидеть множество комментариев с разными мнениями:

"Привет, спасибо за твою позицию. Я из Краматорска, родных или друзей в другой части Украины у меня нет. Когда подпишут мир - ты же впустишь меня к себе домой? Жить же мне где-то надо, а мой дом ты хочешь сдать".

"Красава! Люди на первом месте, земля без людей ничего не стоит".

"Так с чего вы взяли, что есть хоть какая-то надежда на мир? Мне кажется, что Путин на днях все по этому поводу сказал".

Напомним, Россия вписала в свою конституцию Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области. На днях кремлевский правитель Путин в очередной раз заявил, что остановит боевые действия только тогда, когда украинская армия "уйдет с территорий, которые занимает".

Вас также могут заинтересовать новости: