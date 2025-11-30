Собрали смешные и душевные тосты на Новый год, которые создадут настоящий праздничный настрой.

Когда 31 декабря стрелки на часах приближаются к полуночи, главное - не только загадывать желания, но и говорить правильные слова. Забавные, искренние и тосты со смыслом помогут задать тон всей ночи. Делимся подборкой, которая поднимет настроение вашей компании.

Тосты на Новый год смешные

Дорогие мои!

Давайте выпьем за то, чтобы в Новом году к нам почаще приходил святой Николай с мешком подарков и пореже встречались на пути сказочные олени.

***

Предлагаю в Новом году всем нам покинуть зону своего дискомфорта и занять освободившиеся места в комфортных.

С праздником!

***

Если вдруг кто-то сегодня "уронит" лицо в салат - не беда: овощные маски только молодят. Пусть все, кто собрался здесь, вступят в Новый год красивыми, сияющими и неизменно на позитиве!

***

Желаю, чтобы в наступающем 2006-м все неприятности и беды поместились в один-единственный день - 29 февраля. Все остальные дни пусть будут удачными!

**

В наступающий год Лошади желаю:

чтобы на работе мы прогуливались рысью;

деньги скакали в дом табунами;

удача была стальной, как подкова,

а мы были в седле и мчались вперед!

***

Желаю в год Лошади, чтобы мы жили, как породистые скакуны, а не пахали, как кони, пусть удача несется к нам галопом, деньги пасутся рядом, любовь не брыкается!

С Новым годом!

Тосты на Новый год со смыслом

Предлагаю поднять бокалы за то, чтобы в Новом году мы умели радоваться не только громким победам, но и тихим, маленьким моментам - из них и складывается настоящее счастье. За улыбки близких, уют домашнего очага и светлые надежды.

С Новым годом и новым счастьем!

***

Желаю, чтобы в Новом году каждый из нас нашел не просто "лучшее", а именно свое. Ведь лучшее не всегда становится родным, а свое - всегда самое лучшее.

Берегите близких и любимых - с Новым 2026 годом!

***

Как когда-то было замечено, самое удивительное в человеке - что он огорчается из-за утраченных вещей, но редко переживает из-за впустую прожитого времени. Давайте выпьем за то, чтобы каждый день нового года был прожит ярко, осознанно и с пользой!

***

Пусть Новый 2026 год принесет в наши дома тепло, свет и долгожданный душевный покой. Пусть в сердце каждого живут сила, которая поддерживает нас даже в самые трудные дни. Пусть закончится эта тяжелая война, вернется настоящее чувство праздника, в жизнь войдут тишина, мир и простое человеческое счастье.

С Новым годом - годом надежды и мира!

***

Давайте поднимем бокалы за главное - за время. Все возвращается на круги своя, но только время - единственное, что невозможно вернуть. Пусть Новый год мы проживем не "как получится", а так, как хочется нам самим: с любовью, с теплом, с честностью и уважением к себе. Выпьем за год, в котором мы будем выбирать не спешку, а смысл, не количество, а качество.

С Новым годом!

Новогодний тост для друзей

В Новом году желаю каждому из нас простых, но самых важных вещей: людей рядом, с которыми легко смеяться, приятно молчать и безопасно быть собой. Пусть все тыжелое остается в прошлом, светлое и нужное - идет с нами в новый год. Пусть наши мечты станут планами, планы - делами, а дела - радостями.

За дружбу и за моменты, которые делают жизнь настоящей. За лучший год впереди!

***

Говорят, в одну реку нельзя войти дважды - точно так же невозможно дважды пережить один и тот же Новый год. Поэтому, дорогие друзья, давайте проживем эту новогоднюю ночь ярко, весело и незабываемо - чтобы весь 2026-й вспоминать это с улыбкой!

***

Новый год уже на пороге - поднимем бокалы за то, чтобы денег в следующем году у нас было столько же, сколько иголок на елке, чтобы личная жизнь сверкала, как гирлянды, а судьба была сладкой, как праздничный торт!

***

Народная мудрость гласит: "С хорошей компанией грех не выпить". Так что давайте не будем грешить - ведь компания у нас действительно замечательная!

С Новым годом!

Говорят, что раскаяться можно всегда, а вот согрешить - может быть поздно. Давайте выпьем за то, чтобы в новом году мы все успевали и не слишком потом сожалели!

***

Друзья, вы сказали столько прекрасных тостов! А я тосты произносить не умею, поэтому предлагаю поднять бокал за тех, кто умеет говорить красиво. За вас, друзья!

