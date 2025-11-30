F-35A выполняли классические для себя задачи - подавление иранской ПВО.

В США активно хвалят истребители F-35, которые участвовали в июньской операции "Полуночный молот" - ударах по ядерной инфраструктуре Ирана. Как пишет Defence Express, Воздушные силы впервые официально рассказали, какую роль сыграли самолеты пятого поколения и как они смогли избежать иранских систем ПВО.

Американские ВВС привлекли к операции всего 125 самолетов, среди них - семь бомбардировщиков B-2, которые сбросили 14 противобункерных бомб GBU-57, пытаясь нанести максимальный ущерб иранской ядерной программе. Несмотря на официальные заявления об успехе, независимые оценки свидетельствуют, что последствия удара оказались скромнее, чем ожидалось.

Air And Space Forces Magazine уточняет: F-35A выполняли классические для себя задачи - подавление иранской ПВО и прикрытие ударной группы при выходе из района боевых действий.

Командир 388-го истребительного авиакрыла Чарльз Фэллон заявил, что во время миссии "были подтверждены все возможности F-35, о которых говорили годами". По его словам, эти самолеты остаются актуальными как для современных, так и для будущих конфликтов.

Командир 34-й экспедиционной эскадрильи Аарон Озборн подчеркнул, что F-35 успешно подавили позиции иранских зенитных ракетных комплексов. При этом ни один из самолетов пятого поколения не был поражен - благодаря малозаметности и эффективной радиоэлектронной борьбе.

По его словам, Иран применял "какие-то очень современные системы", однако попасть в F-35 не смог.

Ранее уже сообщалось о наличии у Тегерана собственного зенитного ракетного комплекса Bavar-373, представленного в 2019 году. Иран заявляет, что он может поражать цели на расстоянии 200-300 км и якобы превосходит российский С-400. Впрочем, эти характеристики базируются исключительно на заявлениях иранской стороны и не имеют независимого подтверждения.

Какие именно комплексы пытались поразить F-35 во время операции - США официально не раскрывают.

"Что это за "современные системы" не раскрывается, и вполне может быть, что это обычное преувеличение для выделения роли F-35 в этой миссии", - предполагают аналитики.

