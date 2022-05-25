Это лишит Россию возможности платить по государственным облигациям.

Минфин США окончательно принял решение, что не станет продлевать лицензию GL-9C, позволяющую Российской Федерации обслуживать внешний долг после 25 мая.

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов.

Срок действия лицензии истечёт в среду, 25 мая, в 07:01 по киевскому времени.

Это полностью лишит Россию возможности платить по государственным облигациям и сделает дефолт практически неизбежным.

Напомним, что в апреле Минфин России перевел средства для выплаты купонного дохода и погашения еврооблигаций в рублях, так как иностранный банк не разрешил проводить выплату в долларах.

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