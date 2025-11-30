Для испытаний использовали турецкую ракету.

Реактивный беспилотный летательный аппарат Kizilelma, который изготовляет турецкая компания Baykar, первым в мире уничтожил воздушную цель, выпустив ракету "воздух-воздух" средней дальности. В испытаниях использовали ракету Gökdogan турецкого производства.

Об этом сообщила компания Baykar на своей странице в социальной сети X.

Отмечается, что Bayraktar Kizilelma первым самостоятельно обнаружил при помощи бортового радара ASELSAN MURAD с активной антенной решеткой (AESA) и уничтожил воздушную цель ракетой "воздух-воздух" средней дальности при

Во время испытаний дрон сопровождали пять истребителей F-16. Группу также сопровождал ударный дрон Bayraktar Akıncı.

Справка УНИАН. Kizilelma – самостоятельная платформа, способная вести воздушное сражение без участия пилотируемых самолетов, по данным компании Baykar.

Максимальная высота полета дрона 13700 метров, а его рабочая высота составляет 7600 метров. Он способен находиться в воздухе более 3 часов. Размах его крыльев – 10 метров, длина – 14,5 метра, а высота – 3,5 метра.

24 мая стало известно, что турецкая компания Baykar испытала четвертый прототип реактивного палубного БПЛА Bayraktar Kızılelma. Дрон оснащен двигателем, который произвело украинское конструкторское бюро

4 ноября сообщалось, что турецкий беспилотный истребитель Bayraktar KIZILELMA вошел в новую фазу испытаний.

