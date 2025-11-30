По словам главы МИД Украины, такая позиция Польши подтверждает приверженность к единству и безопасности Европы.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на решение президента Польши Кароля Навроцкого отменить встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном после того, как последний уехал с визитом в Москву.

На своей странице в соцсети X Сибига отметил, что это действительно "хорошее решение".

"Оно демонстрирует принципиальную позицию Польши и ее сильное чувство солидарности, подтверждая приверженность единству и безопасности Европы в ключевой момент. Спасибо, Польша!", - отметил он.

Что этому предшествовало

Ранее Виктор Орбан заявил, что встретится с Путиным в Москве. Он подчеркнул, что хочет возродить планы проведения "мирного саммита" в Будапеште между Трампом и Путиным по Украине.

Впоследствии Орбан и Путин сделали заявление о мирном саммите по Украине. В частности российский диктатор сказал, что "будет рад" использовать Будапешт как место для саммита РФ-США.

"Украина - это сосед Венгрии, поэтому Венгрия в полной мере ощущает влияние украинского конфликта на себе. В частности, мы несем ощутимые экономические потери", - добавил Орбан.

После этого Навроцкий передумал встречаться с Орбаном. Глава Бюро международной политики в администрации президента Марчин Пшидач сообщил, что президент Польши решил ограничить программу своего визита в Венгрию исключительно саммитом президентов Вышеградской группы в Эстергоме.

