Он считает, что неслучайно три российских беспилотника попали в жилой дом, их заранее запрограммировали на атаку города.

В ночь на воскресенье, 30 ноября, Россия атаковала город Вышгород Киевской области тремя "Шахедами" с кассетными боеприпасами, сообщил в своем Telegram-канале специалист по радиотехнологиям Сергей "Флеш" Бескрестнов.

По словам "Флеша", сначала российские дроны-камикадзе сбросили эти боеприпасы на город, а затем ударили по домам.

По мнению эксперта, Россия намеренно так поступила, то есть враг целенаправленно атаковал город таким способом.

"Я человек честный и не все попадания противника по жилым домам считаю преднамеренными, но вот в таких ситуациях, когда ТРИ БПЛА заранее запрограммированы атаковать мирный город да еще и КАСЕТАМИ, мне сказать нечего", - написал "Флеш".

Как работают "Шахеды" с кассетными боеприпасами?

В Telegram-канале "Соняшник" рассказывали, что дроны-камикадзе с кассетными боеприпасами действуют по комбинированной схеме. Сначала они сбрасывают до 20 кассетных осколочных боевых элементов (ОБЭ) с высоты 200-250 метров, после чего наносят удар второй боевой частью.

Примечательно, что ОБЭ могут взрываться с задержкой от 2 до 20 часов, а это дополнительная опасность для людей. Взрывы могут охватить площадь примерно 75×40 метров.

Указывается, что каждый элемент имеет размеры 50×370 мм, окрашен в черный цвет, содержит 1464 поражающие части. Поэтому специалисты заявляют, что в случае обнаружения подобных элементов следует срочно покинуть территорию в радиусе не менее 150 метров, чтобы избежать поражения.

Российский удар по Вышгороду: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на атаку России по Вышгороду. Он сообщил, что пострадало 19 человек, среди которых есть дети. Также жизнь одного человека враг забрал в результате удара. Зеленский отметил, что только за ночь 30 ноября Россия запустила 122 беспилотника и 2 баллистические ракеты по мирным населенным пунктам страны. По словам президента Украины, в течение последней недели страна-агрессор выпустила по нашей стране почти 1400 ударных дронов, 1100 управляемых авиационных бомб и 66 ракет.

Также мы писали, что глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник рассказал, что в Вышгороде 11 пострадавших в результате атаки были госпитализированы. Калашник отметил, что люди получили травмы различной степени тяжести: ожоги, осколочные ранения, травмы конечностей, отравление продуктами горения. Сейчас им оказывается вся небоходимая помощь. Он добавил, что погибшим лицом был мужчина.

